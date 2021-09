Appuntamenti

Ragusa, iniziata ieri la Novena di San Francesco Ragusa, iniziata ieri la Novena di San Francesco

Ragusa . Entrano sempre più nel vivo la celebrazioni per la festa di San Francesco d’Assisi a Ragusa, presso la chiesa dei Cappuccini intitolata al Santo Patrono d’Italia. Ecco il programma per il quale ringraziamo Salvo Bracchitta per la cortese collaborazione.Nella giornata di giovedì 23 settembre è iniziata la novena che vedrà ogni giorno, fino al 3 ottobre prossimo il santo Rosario alle 17:45 e la S. Messa alle ore 18:30. Sempre giovedì c’è stata la Memoria Liturgica di San Pio da Pietralcina, il S. Rosario e Coroncina a San Francesco D'Assisi, cui è seguita laS. Messa presieduta da Padre Evaristo Zavattieri e successivamente l’Adorazione Eucaristica. Oggi, 24 settembre alle 18.30 la S. Messa presieduta dal vicari generale della diocesi di Ragusa Don Roberto Asta. Sabato 25 ore 18.30 S. Messa presieduta dal Rettore del Seminario don Gianni Mezzasalma e dai 10 Seminaristi. Domenica 26 ore 18.30 S. Messa presieduta da don Paolo La Terra, cancelliere della diocesi di Ragusa. La novena sarà visibile sulla pagina facebook. Per le norme anticovid occorrerà rispettare la distanza di 1metro tra i fedeli mentre il numero massimo di fedeli per ciascuna celebrazione è di 80 persone.

Ragusa . Entrano sempre più nel vivo la celebrazioni per la festa di San Francesco d’Assisi a Ragusa, presso la chiesa dei Cappuccini intitolata al Santo Patrono d’Italia. Ecco il programma per il quale ringraziamo Salvo Bracchitta per la cortese collaborazione.Nella giornata di giovedì 23 settembre è iniziata la novena che vedrà ogni giorno, fino al 3 ottobre prossimo il santo Rosario alle 17:45 e la S. Messa alle ore 18:30. Sempre giovedì c’è stata la Memoria Liturgica di San Pio da Pietralcina, il S. Rosario e Coroncina a San Francesco D'Assisi, cui è seguita laS. Messa presieduta da Padre Evaristo Zavattieri e successivamente l’Adorazione Eucaristica. Oggi, 24 settembre alle 18.30 la S. Messa presieduta dal vicari generale della diocesi di Ragusa Don Roberto Asta. Sabato 25 ore 18.30 S. Messa presieduta dal Rettore del Seminario don Gianni Mezzasalma e dai 10 Seminaristi. Domenica 26 ore 18.30 S. Messa presieduta da don Paolo La Terra, cancelliere della diocesi di Ragusa. La novena sarà visibile sulla pagina facebook. Per le norme anticovid occorrerà rispettare la distanza di 1metro tra i fedeli mentre il numero massimo di fedeli per ciascuna celebrazione è di 80 persone.