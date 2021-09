Giro di Sicilia 2021: come cambia la viabilitÃ  a Ragusa

Attualità

Giro di Sicilia 2021: come cambia la viabilità a Ragusa Giro di Sicilia 2021: come cambia la viabilità a Ragusa

Ragusa - Provvedimenti viabilistici in occasione del passaggio in città il 28 settembre della prima tappa del Giro di Sicilia 2021. Il Comando della Polizia Municipale di Ragusa rende noti i vari provvedimenti viabilistici che saranno adottati giorno 28 settembre in occasione del passaggio dentro il centro abitato del Comune di Ragusa della prima tappa (Avola - Licata) del Giro di Sicilia 2021 che seguirà il seguente percorso:S.S. 194 Modica-Ragusa, prolungamento di via Risorgimento, via Risorgimento, viadotto di collegamento per Ragusa Ibla, largo dr. Ignazio Ottaviano, corso Don Minzoni (controsenso), piazza Repubblica, corso Mazzini, via XXIV Maggio, corso Italia, via Cagini, via Canova, viale Europa (corsia a salire in direzione viale Delle Americhe), viale Delle Americhe (corsia in uscita in direzione Comiso/Catania), prolungamento di viale Delle Americhe (corsia centrale in direzione Comiso/Catania), S.S. 115 in direzione Comiso/Vittoria.Per l’occasione i provvedimenti viabilistici saranno:Dalle ore 11.45 alle ore 13.45 circa, il divieto di circolazione lungo tutto il percorso di gara, compresi i tratti finali delle strade che vi si immettono;Sarà consentita la circolazione sulle corsie a scendere di viale Europa e di viale Delle Americhe e sulle due strade laterali in entrambi i sensi di marcia (via Leone - Ipercoop) del prolungamento di viale Delle Americhe; non sarà consentito immettersi sulla corsia centrale.Dalle ore 8.30 alle ore 14.00, in vigore il divieto di sosta sulle seguenti strade:1)Via Risorgimento nel tratto compreso tra la SS 194 Ragusa-Modica e il viadotto di collegamento per Ragusa Ibla ;2)Viadotto di collegamento tra via Risorgimento e Ragusa Ibla;3)Largo dr. I. Ottaviano;4)Corso don Minzoni;5)Piazza della Repubblica;6)Corso Mazzini (compresi tutti gli slarghi in esso insistenti);7)Via XXIV Maggio nel tratto corso Mazzini - corso Italia;8)Corso Italia (intero tratto);9)Via Cagini nel tratto corso Italia – via Solferino;10)Slargo tra via Cagini e via Canova;11)Via Canova nel tratto via Solferino – viale Europa;12)Viale Europa (solo corsia a salire in direzione viale Delle Americhe);13)Viale Delle Americhe (solo corsia in uscita in direzione Comiso/Catania);14)Prolungamento di viale delle Americhe / via Leone (corsia centrale);Per limitare e ridurre eventuali disagi sulla circolazione nel centro urbano, tutte le scuole di ogni ordine e grado (escluse quelle di Marina di Ragusa e San Giacomo) chiuderanno alle ore 11.Si fa presente inoltre che giorno 28 settembre, in occasione del passaggio della tappa del Giro di Sicilia, gli uffici della Polizia Municipale resteranno chiusi al pubblico in quanto il personale sarà impegnato nei diversi servizi esterni relativi all’evento.

