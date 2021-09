Fiera Agroalimentare Mediterranea da domani a Ragusa

Attualità

E’ previsto domani mattina, alle 10,30, al foro Boario di Ragusa, in contrada Nunziata, il taglio del nastro della 46esima edizione della Fiera agroalimentare mediterranea. I rappresentanti istituzionali, come sempre, faranno da cornice a uno dei momenti più attesi della kermesse che già oggi sarà caratterizzata dall’arrivo degli espositori dei vari settori, zootecnia, meccanizzazione agricola, attività al servizio dell’agricoltura, utensileria e, ancora, del settore agroalimentare, del florovivaismo oltre che gli espositori con animali di bassa corte e con animali in via di estinzione. L’apertura vera e propria della Fam è in programma alle 9,30 di domani. Poi, come detto, un’ora dopo, la cerimonia d’inaugurazione. Dalle 9 e sino alle 22,30 sarà possibile partecipare alle numerose iniziative caratterizzanti la Fam ammirando, tra l’altro, nell’ambito zootecnico, i bovini iscritti ai libri genealogici delle razze Modicana, Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Charolaise, Limousine, Piemontese o gli equini di razza angloaraba, sella italiana, produzione ordinaria e araba, San Fratellano.E, ancora, gli asini di razza ragusana, gli ovini di razza comisana e poi volatili, conigli e fagiani. In più, nel pomeriggio di domani, prenderà il via il concorso per premiare la miglior forma di Ragusano Dop. Inoltre, per questa edizione della Fam, è prevista la consegna di un premio speciale a un grande produttore. Sarà annunciato in Fiera. Da non dimenticare, altresì, due importanti momenti di approfondimento che si terranno in seno alla Fam. Domani, alle 12, ci sarà un convegno sulle filiere zootecniche sul tema “La forza del sistema di certificazione. La qualità sicura garantita. Le Dop”. Introdurrà il tema, moderato da Santo Caracappa, Ovud dell’Università di Messina, Pietro Miosi, responsabile del servizio V. Interverranno Gianni Campo, presidente del Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa, Vincenzo Chiofalo, presidente Corfilcarni Gcc dell’Università di Messina, Giuseppe Licitra, presidente Corfilac Ragusa dell’Università di Catania.Le conclusioni saranno affidate a Dario Cartabellotta, dirigente generale dell’assessorato regionale all’Agricoltura. Un altro importante momento di approfondimento è in programma per sabato 25, a partire dalle 10, ed è curato dalla Banca agricola popolare di Ragusa con particolare riferimento alle opportunità e alle potenzialità offerte dalla comunità energetica. Interverranno Nico Saraceno, responsabile marketing strategico Bapr, Fabio Firullo, responsabile sostenibilità Bapr, Massimo Sorrentino di Enel X moderati da Emanuele Occhipinti, responsabile Mercato imprese della Bapr. La Fam è promossa dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e sostenuta dalla Regione Sicilia, dalla Banca Agricola Popolare e dal Comune di Ragusa.E’ previsto solo un ingresso da cui è possibile accedere mostrando il Green pass e dopo la misurazione della temperatura. Per assicurare lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, l’Asp ha messo a disposizione una postazione in cui sarà possibile effettuare i tamponi, durante i tre giorni, nei seguenti orari: la mattina dalle 9,30 alle 11,30; il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.

