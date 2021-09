Attualità

Covid Ragusa, 980 positivi: i dati Comune per Comune Covid Ragusa, 980 positivi: i dati Comune per Comune

Scendono a 980 in totale i positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Ecco i dati dell'Asp di Ragusa di oggi 23 settembre: in totale ci sono 980 positivi al covid di cui 893 in isolamento domiciliare,11 nella RSA Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 4 in Foresteria. I dati dei positivi al coronavirus Comune per Comune:17 Acate 15 Chiaramonte120 Comiso 1 Giarratana52 Ispica67 Modica 0 Monterosso 35 Pozzallo179 Ragusa31 Santa Croce55 Scicli321 VittoriaIl totale dei tamponi sale a 665.596.

I dati dei positivi al coronavirus Comune per Comune:

17 Acate

15 Chiaramonte

120 Comiso

1 Giarratana

52 Ispica

67 Modica 0 Monterosso

35 Pozzallo

179 Ragusa

31 Santa Croce

55 Scicli

321 Vittoria

Il totale dei tamponi sale a 665.596.