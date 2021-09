Formigoni: Il potere non va demonizzato, l'ho usato per dare libertÃ 

Italia

Formigoni: Il potere non va demonizzato, l'ho usato per dare libertà Formigoni: Il potere non va demonizzato, l'ho usato per dare libertà

ROMA - ’’Il libro tratta dei diversi periodi che ho attraversato partendo da Comunione e Liberazione, prosegue parlando della fondazione movimento popolare negli anni ’70 e infine sono raccontati i 18 anni alla guida di Regione Lombardia e l’esperienza in Senato’’. Così l’ex senatore e presidente diRegione Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato da ClaudioBrachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress,parlando del suo libro ’’Una storia popolare’’. L’intervista è quindi proseguita discutendo della concezione di potere in politica. ’’Io ho sempre concepito il potere senza demonizzarlo, perchè il potere è la possibilità di fare e dipende da come lo eserciti. Credo che la Regione Lombardia degli anni che ho governato, sia la testimonianza di come abbiamo utilizzato il potere per rendere i cittadini più liberi.Con la riforma della sanità - ha aggiunto - i cittadini per la prima volta hanno avuto la possibilità di scegliere il medico da cui farsi curare e l’ospedale in cui andare’’. Quindi il Covid e come la Regione ha affrontato la pandemia. ’’La Lombardia è stata la prima regione del mondo a essere colpita dal Covid, dopo la Cina. Il mondo intero era impreparato. L’Oms non aveva diffuso linee guida e linee di comportamento. Quindi la colpa è l’impreparazione’’, ha spiegato Formigoni. ’’Ma c’è anche da dire che la sanità che ho lasciato non era identica soprattuto per quanto concerne l’aspetto della medicina territoriale . La Lombardia oggi è ai vertici delle percentuali di vaccinazioni e anche questo c’è da ricordarlo’’, ha sottolineato. La questione green pass è vista assolutamente a favore dall’ex presidente Formigoni che si è detto ’’pro vax e pro green pass, perchè il vaccino è l’unica misura che abbiamo a disposizione per combattere Covid.E’ chiaro che va rispettata la persona che non vuole vaccinarsi ma il limite è sempre quello della libertà altrui, ovvero la mia libertà non deve recare nocumento all’altro’’. Infine, ha affrontato la questione politica a partire dal centrodestra che per lui è ’’maggioranza nel Paese come testimoniato da tutti i sondaggi, ma non sa organizzare il consenso al momento delle elezioni perchè nelle grandi città probabilmente sarà sconfitto’’. Su Draghi Formigoni ha sostenuto che ’’sta facendo bene sul fronte della pandemia e poi stiamo arrivando quasi al 6% di crescita del Pil. Auspico che possa continuare a guidare il Governo’’, escludendo una candidatura del premier al Quirinale. ’’Credo che sia meglio eleggere un Parlamento quando sarà fresco di voto’’, ha concluso.

ROMA - ’’Il libro tratta dei diversi periodi che ho attraversato partendo da Comunione e Liberazione, prosegue parlando della fondazione movimento popolare negli anni ’70 e infine sono raccontati i 18 anni alla guida di Regione Lombardia e l’esperienza in Senato’’. Così l’ex senatore e presidente diRegione Lombardia, Roberto Formigoni, intervistato da ClaudioBrachino per la rubrica Primo Piano dell’Agenzia Italpress,parlando del suo libro ’’Una storia popolare’’. L’intervista è quindi proseguita discutendo della concezione di potere in politica. ’’Io ho sempre concepito il potere senza demonizzarlo, perchè il potere è la possibilità di fare e dipende da come lo eserciti. Credo che la Regione Lombardia degli anni che ho governato, sia la testimonianza di come abbiamo utilizzato il potere per rendere i cittadini più liberi. Con la riforma della sanità - ha aggiunto - i cittadini per la prima volta hanno avuto la possibilità di scegliere il medico da cui farsi curare e l’ospedale in cui andare’’. Quindi il Covid e come la Regione ha affrontato la pandemia. ’’La Lombardia è stata la prima regione del mondo a essere colpita dal Covid, dopo la Cina. Il mondo intero era impreparato. L’Oms non aveva diffuso linee guida e linee di comportamento. Quindi la colpa è l’impreparazione’’, ha spiegato Formigoni. ’’Ma c’è anche da dire che la sanità che ho lasciato non era identica soprattuto per quanto concerne l’aspetto della medicina territoriale . La Lombardia oggi è ai vertici delle percentuali di vaccinazioni e anche questo c’è da ricordarlo’’, ha sottolineato. La questione green pass è vista assolutamente a favore dall’ex presidente Formigoni che si è detto ’’pro vax e pro green pass, perchè il vaccino è l’unica misura che abbiamo a disposizione per combattere Covid. E’ chiaro che va rispettata la persona che non vuole vaccinarsi ma il limite è sempre quello della libertà altrui, ovvero la mia libertà non deve recare nocumento all’altro’’. Infine, ha affrontato la questione politica a partire dal centrodestra che per lui è ’’maggioranza nel Paese come testimoniato da tutti i sondaggi, ma non sa organizzare il consenso al momento delle elezioni perchè nelle grandi città probabilmente sarà sconfitto’’. Su Draghi Formigoni ha sostenuto che ’’sta facendo bene sul fronte della pandemia e poi stiamo arrivando quasi al 6% di crescita del Pil. Auspico che possa continuare a guidare il Governo’’, escludendo una candidatura del premier al Quirinale. ’’Credo che sia meglio eleggere un Parlamento quando sarà fresco di voto’’, ha concluso.