Dieta, alimenti ad alto indice glicemico 2021: tabelle internazionali

Aumentano gli alimenti ad alto indice glicemico. Lo annuncia un'articolo del Nutrition Clinical che parla di nuove Tabelle internazionali dell'indice glicemico e dei valori del carico glicemico 2021. Quando si studia una dieta è importante fare affidamento alleTabelle di indici glicemici (IG) e carichi glicemici (GL) sono fondamentali per la ricerca che esamina la relazione tra le qualità glicemiche dei carboidrati negli alimenti, nelle diete e nella salute. Nei 12 anni trascorsi dall'ultima edizione delle tabelle, si è resa disponibile una grande quantità di nuovi dati. La nuova edizione delle tabelle elenca oltre 4000 voci, un aumento del 61% nel numero di voci rispetto all'edizione 2008. I dati sono stati separati in 2 elenchi. Il primo rappresenta valori più precisi derivati ​​utilizzando la metodologia raccomandata dall'International Standards Organization. Il secondo elenco contiene valori determinati utilizzando metodi meno robusti, incluso l'utilizzo di un numero limitato di soggetti sani o con un SEM ampio (1900 prodotti alimentari).Indice glicemico e dieta:tabelle internazionaliLatticini, legumi, pasta e frutta erano generalmente alimenti a basso indice glicemico (≤55 sulla scala del glucosio a 100 punti) e avevano valori coerenti in tutto il mondo. Cereali e prodotti a base di cereali, tuttavia, comprese le versioni integrali o integrali, hanno mostrato un'ampia variazione nei valori dell'Indice glicemico, presumibilmente derivante da variazioni nei metodi di produzione. Pane, cereali per la colazione, riso, snack salati e cibi regionali erano disponibili nelle versioni ad alto, medio e basso indice glicemico. La maggior parte delle varietà di patate erano alimenti ad alto indice glicemico, ma ora sono state identificate specifiche varietà a basso indice glicemico.La disponibilità di nuovi dati sulle indicazioni geografiche degli alimenti faciliterà una ricerca e un'applicazione più ampie dei concetti gemelli di IG e GL. Sebbene l'edizione 2021 delle tabelle migliori la qualità e la quantità dei dati GI disponibili per la ricerca e la pratica clinica, il test GI degli alimenti regionali rimane una priorità. (Fonte Clinical Nutritional)

