Dieta del fegato grasso: gli alimenti da evitare. La malattia del fegato grasso è causata dall'accumulo di grasso nel fegato, che è correlato all'obesità e alla cattiva alimentazione. Ecco tre alimenti per evitare la malattia. Il fegato grasso è la terza causa di morte prematura nel Regno Unito, quindi è importante diagnosticarlo il prima possibile. Nel 90% dei casi la malattia del fegato grasso può essere diagnostica in tempo. Tuttavia, attualmente i tre quarti delle persone con questa malattia vengono diagnosticati in una fase successiva ed è troppo tardi per risolvere il problema. Secondo il British Liver Trust, i seguenti 3 alimenti possono aiutare a invertire il danno in una fase iniziale. Le persone più soggette al fegato grasso sono quelle che seguono una dieta malsana, che hanno alti livelli di lipidi nel sangue, il diabete di tipo 2, una bassa funzione tiroidea o resistenza all'insulina. Se non stai attento, le prime fasi della malattia del fegato - un terzo delle persone nel Regno sono in questo stato - si svilupperanno in cirrosi, cancro al fegato o insufficienza epatica. Il fegato grasso di solito non causa alcun sintomo, soprattutto nella fase iniziale. Tuttavia, bisogna fare attenzione ad un sintomo ovvero se si hanno fastidi o dolori nell'addome in alto a destra dove si trova il fegato. Il British Liver Trust ha sottolineato che la malattia del fegato può essere prevenuta o addirittura evitata con una dieta equilibrata, con attività fisica e perdita di peso quando è necessario. Il modo migliore per prevenire e invertire il fegato grasso è cambiare la dieta ed evitare questi tre alimenti.Dieta del fegato grasso: alimenti da evitareGrassi saturi: rinunciare a latticini interi, prodotti a base di carne grassa (come pancetta, salsiccia, salame) e prodotti a base di carne (come pasticcini) e torte, biscotti, torte e pasticcini, burro, panna, burro chiarificato, strutto e formaggio , olio di cocco e Olio di palma, gelato e cioccolato.Dieta del fegato grasso: alimenti saniGrassi insaturi sani come olio di oliva, sesamo e colza, avocado e noci come mandorle, anacardi e nocciole. Esempi di grassi polinsaturi sono i pesci grassi come salmone, sgombro o trota, girasole, soia, mais o olio di girasole e creme da spalmare, lino, zucca e sesamo e noci. Scegli carni magre, come pollo o tacchino,

