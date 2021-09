Dieta chetogenica: ecco cosa si mangia nella dieta sempre alla moda

Salute e benessere Diete

La dieta chetogenica è una dieta sempre alla moda poichè aiuta a dimagrire velocemente. Ma come funziona la dieta chetogenica? La dieta chetogenica si basa sul consumo di pochi grassi e carboidrati, che vengono accuratamente dosati e distribuiti in modo uniforme nei vari pasti della giornata, mentre l’apporto di proteine è normale: i valori di insulina nel sangue si abbassano e si stabilizzano, evitandone i picchi tanto dannosi per la salute. Seguendo queste regole si attiva così il processo di chetogenesi: l’organismo inizia a consumare le proprie riserve di grasso e immette nel sangue i corpi chetonici, che diventano una fonte energetica, inibiscono il senso di fame, hanno un effetto drenante e diuretico e svolgono un’importante azione psicotonica. In questo modo si evitano fame e stanchezza (gli effetti collaterali principali della restrizione calorica) e si raggiunge più facilmente e più velocemente un peso corporeo ottimale.Dieta chetogenica: quanto dura?Il percorso chetogenico ha una durata circoscritta e deve essere sempre seguito da una fase di graduale transizione verso una dieta mediterranea bilanciata e dal ripristino di corrette abitudini alimentari, l’unica via che garantisca il mantenimento a lungo termine dei risultati raggiunti.Dieta chetogenica: controindicazioniPoiché la dieta chetogenica è definita da una composizione biochimica molto specifica, deve essere sempre eseguita su indicazione e controllo medico. La necessità di rispettare equilibri biochimici così specifici, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, rende inoltre necessario l’utilizzo di integratori che rispondano all’esigenza di mantenere un apporto di calorie e carboidrati controllato e insieme soddisfino le richieste nutrizionali e vitaminiche del nostro organismo.Dieta chetogenica: ecco cosa si mangia nella dieta sempre alla modaDieta chetogenica: schema menù settimanaleFermo restando che ogni dieta deve essere personalizzata, un esempio di menù settimanale di dieta chetogenica può essere il seguente:Dieta chetogenica sempre alla moda: menù lunedìColazione: Yogurt intero (2 vasetti), piccolo panino con prosciutto cottoPranzo: merluzzo, melanzane arrostite (circa 300 grammi), 1 mela piccolaCena: pollo (200 gr), insalata, 1 frutto piccoloDieta chetogenica sempre alla moda: menù martedìColazione: latte vaccino intero (una tazza ca 200 ml), 1 fetta di pane con burroPranzo: braciola di maiale (200 gr), zucchine (300 gr), 1 frutto piccoloCena: tacchino (250g) insalata mista con pomodori, piccolo fruttoDieta chetogenica sempre alla moda: menù mercoledìColazione: latte intero e ciotola frutti rossiPranzo: gamberoni (250 gr), spinaci, piccolo fruttoCena: omelette, radicchio, piccolo fruttoDieta chetogenica sempre alla moda: menù giovedìColazione: yogurt intero con muesli frutta seccaPranzo: insalata di pomodori (200 grammi) ricotta (150 gr. circa), fruttoCena: orata, lattuga, fruttoDieta chetogenica sempre alla moda: menù venerdìColazione: pudding di semi di chia (1 porzione)Pranzo: insalata di polpo, carciofi, fruttoCena: pesce al forno, bieta all’agro, olio evo, fruttoDieta chetogenica sempre alla moda: menù sabatoColazione: latte intero e 2 fette biscottatePranzo: bistecca di manzo, funghi, fruttoCena: scaloppine al limone, broccoletti ripassati in padella, frutto Dieta chetogenica sempre alla moda: menù domenicaColazione: yogurt intero con frutti rossi freschiPranzo: lombo di vitello con funghi, fruttoCena: salmone, cavolfiore, fruttoPer gli spuntini si può optare per noci, pistacchi e mandorle, parmigiano, rotolini di pancetta con formaggio e tanti altri sfizi grassi e proteici. Per i condimenti l’olio evo è perfetto, ma questa dieta permette anche il burro. E’ necessario prestare attenzione alle corrette quantità degli alimenti che vanno stabilite da un professionista della nutrizione.

