Zucca d'autunno, una miniera di virtÃ¹: ecco perchÃ¨ fa bene alla salute

Rimedi naturali Nutrizione

Zucca d'autunno, una miniera di virtù: ecco perchè fa bene alla salute Zucca d'autunno, una miniera di virtù: ecco perchè fa bene alla salute

Non tutti sanno cha la zucca d'autunno è una miniera di virtù. La zucca infatti fa bene alla salute perchè ricca di fibre che la rendono perfetta per regolare le funzioni dell'intestino.La zucca oltre che essere deliziosa e versatile, perfetta com'è per essere gustata in infinite preparazioni (zuppe e minestre, risotti, contorni, torte e doli e perfino nel pane) è anche una preziosa amica della linea. Ricca di acqua e di fibre, la zucca vanta proprietà diuretiche e lassative che la rendono perfetta nel regolare le funzioni intestinali, ridurre il gonfiore addominale e la ritenzione idrica. Inoltre, grazie al basso contenuto glicemico e lipidico, questo ortaggio è ideale per contrastare diabete e ipertensione. La zucca è anche ottima per dimenticare la tristezza: grazie al magnesio, regala rilassamento ai muscoli e riduce le tensioni nervose, donando benefici effetti al fisico e all'umore.

Non tutti sanno cha la zucca d'autunno è una miniera di virtù. La zucca infatti fa bene alla salute perchè ricca di fibre che la rendono perfetta per regolare le funzioni dell'intestino.La zucca oltre che essere deliziosa e versatile, perfetta com'è per essere gustata in infinite preparazioni (zuppe e minestre, risotti, contorni, torte e doli e perfino nel pane) è anche una preziosa amica della linea. Ricca di acqua e di fibre, la zucca vanta proprietà diuretiche e lassative che la rendono perfetta nel regolare le funzioni intestinali, ridurre il gonfiore addominale e la ritenzione idrica. Inoltre, grazie al basso contenuto glicemico e lipidico, questo ortaggio è ideale per contrastare diabete e ipertensione. La zucca è anche ottima per dimenticare la tristezza: grazie al magnesio, regala rilassamento ai muscoli e riduce le tensioni nervose, donando benefici effetti al fisico e all'umore.