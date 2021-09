Cucina Ricetta

Polpette di zucca e patate: ricetta facile Polpette di zucca e patate: ricetta facile

La ricetta delle polpette di zucca e patate è una delle ricette tipiche d'autunno. La zucca è un frutto tipico della stagione autunnale che si presta a mille ricette. La zucca si può mangiare cucinata al forno, al vapore, nel risotto o nelle minestre, fritta nella pastella o in mini e delizione polpette. Ecco la ricetta delle polpette di zucca e patate, facile da preparare- Vediamo prima gli ingredientinper preparare le polpette di zucca e patate e poi le fasi della preparazione.Polpette di zucca e patate: ingredienti ricettaPer l’impasto delle polpette di zucca e patate occorrono:300 gr di zucca (pesata intera)(meglio quella a buccia verde che è meno acquosa)100 gr di patate (pesate intere)4 cucchiai di pan grattato4 cucchiai di pecorino1 uovo grande intero sbattuto (metà servirà per l’impasto, metà per la panatura)2 rametti di rosmarino fresco (oppure secco)salepepe (facoltativo)60 gr di scamorza affumicata (oppure bianca oppure formaggio a pasta filante)Per la panatura e la cottura:3 – 4 cucchiai di pan grattato2 cucchiai di farina ’001l di olio di semi di girasole per friggere (se se preparate le polpette di zucca fritte)qualche cucchiaio di olio extravergine (solo se preparate le polpette di zucca al forno)1 rametto di rosmarino (solo se preparate le polpette di zucca al forno)Polpette di zucca e patate: preparazione della ricettaCome fare le polpette di zucca? Per prima cosa bisogna lavare la zucca, poi tagliarla a fettine sottili. Mettele le fette di zucca in una teglia foderata di carta da forno. Cuocete a 180° per circa 30′. Nel frattempo, lavate le patate, pesatele e bollitele con tutta la buccia in abbondante acqua. La zucca è pronta quanto sentirete sotto i rebbi della forchetta la morbidezza della polpa. Lasciate intiepidire un paio di minuti.. Poi eliminate la buccia ormai morbida e adagiate la polpa in uno schiaccia patate. Quando avrete colmato lo schiacciapatate sgocciolate la zucca: schiacciate a vuoto facendo uscire l’acqua in eccesso, senza far uscire la polpa. Ponete da parte.Infine scolate le patate e schiacciatele con tutta la buccia, al fine di ottenere la loro polpa. Aggiungete alla polpa di patate, quella di zucca, il pan grattato, il pecorino, il sale, il pepe, la metà uovo sbattuto e il rosmarino lavato e tritato precedentemente al coltello. Impastate velocemente con le mani, otterrete subito un composto più o meno compatto. Con l’aiuto di un cucchiaio staccate una parte di impasto, fate una fossetta al centro con due dita e aggiungete qualche pezzetto di scamorza affumicata, che avrete precedentemente ridotto a dadini: Infine richiudete la vostra polpetta di zucca e modellatela tra i palmi delle mani per dare la forma tonda. Come ultima fase si passa alla panatura: adagiate le polpette nella farina, poi nell’uovo (la metà che avrete messo da parte) e infine nel pangrattato. Infine friggete come le arancine e servitele calde.

La ricetta delle polpette di zucca e patate è una delle ricette tipiche d'autunno. La zucca è un frutto tipico della stagione autunnale che si presta a mille ricette. La zucca si può mangiare cucinata al forno, al vapore, nel risotto o nelle minestre, fritta nella pastella o in mini e delizione polpette. Ecco la ricetta delle polpette di zucca e patate, facile da preparare- Vediamo prima gli ingredientinper preparare le polpette di zucca e patate e poi le fasi della preparazione.

Polpette di zucca e patate: ingredienti ricetta

Per l’impasto delle polpette di zucca e patate occorrono:

300 gr di zucca (pesata intera)(meglio quella a buccia verde che è meno acquosa)

100 gr di patate (pesate intere)

4 cucchiai di pan grattato

4 cucchiai di pecorino

1 uovo grande intero sbattuto (metà servirà per l’impasto, metà per la panatura)

2 rametti di rosmarino fresco (oppure secco)

sale

pepe (facoltativo)

60 gr di scamorza affumicata (oppure bianca oppure formaggio a pasta filante)

Per la panatura e la cottura: 3 – 4 cucchiai di pan grattato

2 cucchiai di farina ’00

1l di olio di semi di girasole per friggere (se se preparate le polpette di zucca fritte)

qualche cucchiaio di olio extravergine (solo se preparate le polpette di zucca al forno)

1 rametto di rosmarino (solo se preparate le polpette di zucca al forno)

Polpette di zucca e patate: preparazione della ricetta

Come fare le polpette di zucca? Per prima cosa bisogna lavare la zucca, poi tagliarla a fettine sottili. Mettele le fette di zucca in una teglia foderata di carta da forno. Cuocete a 180° per circa 30′. Nel frattempo, lavate le patate, pesatele e bollitele con tutta la buccia in abbondante acqua. La zucca è pronta quanto sentirete sotto i rebbi della forchetta la morbidezza della polpa. Lasciate intiepidire un paio di minuti.. Poi eliminate la buccia ormai morbida e adagiate la polpa in uno schiaccia patate. Quando avrete colmato lo schiacciapatate sgocciolate la zucca: schiacciate a vuoto facendo uscire l’acqua in eccesso, senza far uscire la polpa. Ponete da parte. Infine scolate le patate e schiacciatele con tutta la buccia, al fine di ottenere la loro polpa. Aggiungete alla polpa di patate, quella di zucca, il pan grattato, il pecorino, il sale, il pepe, la metà uovo sbattuto e il rosmarino lavato e tritato precedentemente al coltello. Impastate velocemente con le mani, otterrete subito un composto più o meno compatto. Con l’aiuto di un cucchiaio staccate una parte di impasto, fate una fossetta al centro con due dita e aggiungete qualche pezzetto di scamorza affumicata, che avrete precedentemente ridotto a dadini: Infine richiudete la vostra polpetta di zucca e modellatela tra i palmi delle mani per dare la forma tonda. Come ultima fase si passa alla panatura: adagiate le polpette nella farina, poi nell’uovo (la metà che avrete messo da parte) e infine nel pangrattato. Infine friggete come le arancine e servitele calde.