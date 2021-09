Premio Laurea Gianni Molè a Ragusa: i dettagli del bando

Attualità

Ragusa - È stato pubblicato il bando relativo all'istituzione del concorso per l’assegnazione di due premi, di euro 2.500 ciascuno, in memoria di Gianni Molè, da assegnare alle miglior tesi di laurea in giornalismo presentate dagli studenti dei corsi di laurea dell’Università degli Studi di Catania. Il “Premio di laurea Gianni Molé” rientra tra le iniziative intraprese dal Commissario straordinario Salvatore Piazza in memoria del giornalista e dipendente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa scomparso prematuramente a causa del Covid. La convenzione con l’Ateneo Catanese prevede, tra i criteri di assegnazione del premio, di individuare gli elaborati che abbiano trattato tematiche connesse con il nostro territorio e le nostre comunità.La scadenza per la presentazione della domanda è fissata giorno 20ottobre 2021. Tutti i dettagli del bando sono consultabili al link www.provincia.ragusa.it/premio_gianni_mole.php

