Perchè la tua dieta non funziona? Fa parte delle diete alla moda

Perché la tua dieta non funziona? Fa parte delle diete alla moda. Sei uno yo-yo a dieta? Ecco i consigli della nutrizionista Suzie Sawyer. Parlando in esclusiva con Express.co.uk, Suzie Sawyer, nutrizionista clinico di FeelAlive, afferma: "Conosciamo tutti il ​​termine "dieta alla moda". E, se siamo onesti, probabilmente ci sono pochissime persone che non ne hanno provato uno ad un certo punto della loro vita.Sei uno yo-yo a dieta? Quando sei disperato per perdere peso, puoi finire per provare alcune diete piuttosto stravaganti. Sfortunatamente, molti di questi non funzionano e contraddicono i consigli degli esperti di nutrizione. La nutrizionista Suzie Sawyer dice a Express.co.uk il motivo più comune per cui le diete falliscono e i suggerimenti su cui "giura". Se ti ritrovi a provare costantemente nuove diete e a non raggiungere mai i tuoi obiettivi, o ad accumulare peso, potresti essere uno yo-yo a dieta. È probabile che, se continui a passare da una dieta all'altra non raggiungerai mai i tuoi obiettivi di perdita di peso a lungo termine.L'errore più comune che le persone commettono potrebbe sorprenderti. “Una dieta alla moda è un piano dimagrante che promette quantità incredibili di perdita di peso, molto rapidamente, ma non è supportato da alcuna vera scienza. La verità è che alcune di queste diete possono effettivamente fare più male che bene alla nostra salute”.Perché la tua dieta non funziona?Ci possono essere una serie di motivi per cui la tua dieta sta fallendo, ma il vero motivo potrebbe sorprenderti. Il motivo per cui la maggior parte delle diete fallisce, secondo Suzie, è perché sono troppo restrittive. Esatto: affinché la perdita di peso sia sostenibile e di successo, potrebbe essere necessario mangiare di più. Suzie dice: “Le “diete alla moda” sono, per definizione, molto restrittive – basti pensare alla zuppa di cavolo, al pompelmo e persino alle diete per bambini! “In quanto tali, le voglie possono essere quasi insopportabili, in particolare se si vive sotto lo stesso tetto di persone che non seguono lo stesso regime alimentare. "Molte persone a dieta dicono di essere "sempre affamate" a causa della diminuzione della pienezza dovuta alla produzione soppressa di leptina, l'"ormone della pienezza"."Questo spesso influisce negativamente sui modelli di sonno poiché il cervello è così preoccupato per il cibo che è vietato". Suzie spiega che non è un fallimento della forza di volontà non essere in grado di attenersi a una dieta altamente restrittiva, è dovuto al tuo corpo che compensa eccessivamente perché non mangi abbastanza. Dice: "Gli effetti collaterali della dieta yo-yo includono non solo voglie, disturbi del sonno e fantasie sul cibo, ma anche bassi livelli di energia, perdita muscolare, diminuzione della temperatura corporea, cattiva digestione e salute riproduttiva e persino un aumento del rischio di sviluppare disturbi alimentari"Come posso perdere peso e rimanere in salute?Basta non seguire le diete alla moda i piani veloci per rimettersi in forma perchè non danno risultati a lungo termine. Essere in sovrappeso può metterti a rischio di malattie croniche come il diabete di tipo 2, oltre a mettere sotto pressione il cuore e le articolazioni. Qualunque sia la ragione per cui vorresti perdere peso, la cosa più importante è pensare alla salute generale piuttosto che contare solo le calorie.

