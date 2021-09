Salute e benessere Diete

La dieta meticolosa di Cristiano Ronaldo: cosa mangia e cosa non mangia La dieta meticolosa di Cristiano Ronaldo: cosa mangia e cosa non mangia

Cristiano Ronaldo è noto per il suo fisico cesellato e la sua dieta meticolosa che segue con rigore e precisione. Ronaldo oltre ad essere un campione è anche famoso per il suo fisico bestiale che riesce a mantenere non solo seguendo una dieta meticolosa ma facendo anche tanto esercisìzio fisico. Ma andiamo per ordine e vediamo come funziona le diata meticolosa di Cristiano Ronaldo, cosa mangia e cosa non mangie e che tipo si esercizio fisico pratica ogni giorno.Dietra meticolosa di Cristiano Ronaldo: che tipo di esercizio fisico segure il campione?5 giorni su 7 in palestra tra pesi e cardio: quanto basta per fissare al 7% la massa grassa (decisamente inferiore a quella dei colleghi) accanto all’invidiabile 50% di muscoli. All’elenco si aggiungono sedute di crioterapia, rispetto maniacale per il riposo (8 ore di sonno) e naturalmente una rigida alimentazione. Insomma, caso mai voleste sfoggiare un fisico alla CR7, il menù è presto fatto.Dieta meticolosa di Cristiano Ronaldo: ecco cosa mangia e cosa non mangiaA colazione mangia prosciutto, formaggio e yogurt ipocalorico poi a metà mattina consuma un toast con avocado e frutta. A pranzo predilige quasi sempre un secondo con dell’insalata quindi o pollo o pesce. Di norma l’alternativa alla carne sono i calamari. Il calciatore a merenda mangia un’insalata con il tonno. Mentre la cena è come il pranzo quindi o carne o pesce con l’insalata. Il tutto è accompagnato ovviamente da moltissima acqua, quasi tre litri al giorno per essere sempre idratato. Cristiano include nella sua alimentazione anche pane e uova e soprattutto adora il baccalà che un piatto tipico del portogallo.Dieta di Cristiano Ronaldo: cosa non mangiaRonaldo non mangia cibo spazzatura e alimenti ricchi di zuccheri, ovviamente sono esclusi dalla dieta tutti i tipi di dolce. Inoltre non beve alcool e bibite gassate.CIBI-SI: cereali integrali, frutta fresca, proteine magre (tanto pesce, come spada, spigola, orata e baccalà), tanta insalata. CIBI-NO: alimenti “trattati” e bibite zuccherate. Alcool con molta moderazione (sembra Ronaldo si limiti ad un buon vino, in quantità moderata)

Cristiano Ronaldo è noto per il suo fisico cesellato e la sua dieta meticolosa che segue con rigore e precisione. Ronaldo oltre ad essere un campione è anche famoso per il suo fisico bestiale che riesce a mantenere non solo seguendo una dieta meticolosa ma facendo anche tanto esercisìzio fisico. Ma andiamo per ordine e vediamo come funziona le diata meticolosa di Cristiano Ronaldo, cosa mangia e cosa non mangie e che tipo si esercizio fisico pratica ogni giorno.

Dietra meticolosa di Cristiano Ronaldo: che tipo di esercizio fisico segure il campione?

5 giorni su 7 in palestra tra pesi e cardio: quanto basta per fissare al 7% la massa grassa (decisamente inferiore a quella dei colleghi) accanto all’invidiabile 50% di muscoli. All’elenco si aggiungono sedute di crioterapia, rispetto maniacale per il riposo (8 ore di sonno) e naturalmente una rigida alimentazione. Insomma, caso mai voleste sfoggiare un fisico alla CR7, il menù è presto fatto. Dieta meticolosa di Cristiano Ronaldo: ecco cosa mangia e cosa non mangia

A colazione mangia prosciutto, formaggio e yogurt ipocalorico poi a metà mattina consuma un toast con avocado e frutta. A pranzo predilige quasi sempre un secondo con dell’insalata quindi o pollo o pesce. Di norma l’alternativa alla carne sono i calamari. Il calciatore a merenda mangia un’insalata con il tonno. Mentre la cena è come il pranzo quindi o carne o pesce con l’insalata. Il tutto è accompagnato ovviamente da moltissima acqua, quasi tre litri al giorno per essere sempre idratato. Cristiano include nella sua alimentazione anche pane e uova e soprattutto adora il baccalà che un piatto tipico del portogallo.

Dieta di Cristiano Ronaldo: cosa non mangia

Ronaldo non mangia cibo spazzatura e alimenti ricchi di zuccheri, ovviamente sono esclusi dalla dieta tutti i tipi di dolce. Inoltre non beve alcool e bibite gassate.CIBI-SI: cereali integrali, frutta fresca, proteine magre (tanto pesce, come spada, spigola, orata e baccalà), tanta insalata. CIBI-NO: alimenti “trattati” e bibite zuccherate. Alcool con molta moderazione (sembra Ronaldo si limiti ad un buon vino, in quantità moderata)