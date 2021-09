Politica Vittoria

Emergenza acqua a Vittoria e Scoglitti: Commissione dia risposte ai cittadini

Vittoria - Torna ad intervenire sulla emergenza idrica a Vittoria e a Scoglitti il candidato Salvo Sallemi che chiede alla Commissione Straordinaria di tracciare un quadro della attuale situazione e di dare risposte immediate ai tanti cittadini rimasti senza il prezioso servizio. "A Vittoria continuano purtroppo le segnalazioni di mancanza d’acqua. Ci sono situazioni drammatiche e intollerabili", esordisce Sallemi. "Mi appello nuovamente e con forza alla commissione straordinaria per chiedere il potenziamento delle autobotti. I cittadini non possono pagare 40-50 euro ogni settimana. La Commissione spieghi alla città pubblicamente dove risiedono i problemi attuali e cosa si sta facendo per risolverli". "Per il resto trovo imbarazzante che ci sia qualcuno - dice ancora Sallemi - che ha fatto sei volte il sindaco, che proclami di avere la “soluzione” per l’acqua. Proprio lui che è causa del problema! Proprio lui che ha fatto crescere la rete senza nemmeno mapparla, proprio lui che non ha mai pensato a investire sulla manutenzione eliminando il sistema arcaico delle “saracinesche”, proprio lui che non ha investito nella ricerca di nuovi pozzi; proprio chi non ha mai pensato ai contatori idrici; proprio chi ha condotto campagne elettorali raccontando favole sull’acqua puntualmente smentite dai fatti"."Ci vuole serietà - prosegue il candidato -. Il problema è grave e va affrontato prima sulla emergenza, potenziando numeri telefonici di pronto intervento e autobotti. Poi occorre trovare risorse nazionali e comunitarie da investire sulla rete oltre che nuovi pozzi e quindi nuove fonti idriche.Chi dice che magicamente riotterrà l’acqua senza alcun problema mente sapendo di mentire. Altrimenti dica subito quale sarebbe questa “formula magica” per ottenere subito l’acqua nella rete e non dopo il voto: adesso. Se non lo fa vuol dire che è la solita promessa che fa ogni campagna elettorale".

