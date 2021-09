Eruzione vulcano Canarie: la lava seppellisce case e strade VIDEO

Dal mondo Esteri

L'eruzione del vulcano Cumbre Vieja di La Palma nella Canarie. La lava ha seppellito diverse infrastrutture in zone situate in località circostanti, tra cui case, diverse strade e almeno una scuola, mentre un’altra è in pericolo. Lo riportano la televisione pubblica spagnola e l’agenzia di stampa Efe.

