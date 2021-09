Loretta Bolgan per la prima volta a Ragusa: unica tappa in Sicilia

Appuntamenti Ragusa

Loretta Bolgan per la prima volta a Ragusa. La Bolgan perlerà di vaccini, libertà di scelta, scienza e coscienza. Ragusa è l’unica tappa scelta in Sicilia, domenica pomeriggio 26 settembre, dalla dottoressa Loretta Bolgan una delle massime esperte in Italia in tema di vaccini. Farmacologa, laureata in Chimica e tecnologia farmaceutica, ha conseguito un dottorato di ricerca in Scienze farmaceutiche, è consulente scientifico Corvelva per le analisi dei vaccini e consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sui militari, la dottoressa Bolgan ha speso gran parte della propria vita professionale a studiare componenti dei vaccini e i possibili danni e da anni si impegna a titolo gratuito in favore di associazioni operanti per la libera scelta vaccinale. La ricercatrice veneta sarà la protagonista dell’incontro divulgativo promosso in p.zza Matteotti alle 17 da Ragusa Consapevole, comitato spontaneo di liberi cittadini che ha deciso di offrire un confronto di altissimo livello scientifico con una voce limpida e fuori dal coro: in oltre un anno e mezzo di pandemia la dottoressa Bolgan informa il mondo scientifico e politico italiano e internazionale, sul rapporto rischi-benefici della somministrazione dei vaccini Covid 19, con particolare riferimento al loro utilizzo in adolescenti e bambini. Per l’evento ci sarà anche la partecipazione amichevole del dottor Daniele Santi Zuccarello, consulente fiscale e del lavoro che da mesi ha attivato dei canali sui circuiti sociali per dare voce ai cittadini con reazioni avverse sopravvenute a seguito della somministrazione dei vaccini Covid.“Sono persone che vivono uno stato di abbandono da parte di tutte le istituzioni – spiega Zuccarello – basta citare il caso della docente di Messina danneggiata dalla prima dose, ha perso la salute, non è stata esonerata, perde diritti e lavoro”. Infine il professore Silvio Barbata illustrerà gli aspetti sociologici e antropologici collegati al tema dell’incontro, che potrà anche essere seguito via streaming.

