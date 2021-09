Sport Gran Premio

Doppietta Ducati a Misano, pole Bagnaia davanti a Miller

MISANO ADRIATICO - Seconda pole position consecutiva per Francesco Bagnaia. Dopo Aragon, l’italiano della Ducati si ripete nel Gran Premio di San Marino con un giro super in 1’31″065 ed è davanti al compagno di squadra Jack Miller. Completa la prima fila sul circuito di Misano il leader del Mondiale Fabio Quartararo, ma il francese scivola dalla sua Yamaha nell’ultimo tentativo per provare a conquistare la pole. La grande giornata per Ducati è certificata anche dal quarto e quinto posto di Jorge Martin e Johann Zarco, Marc Marquez è settimo mentre Maverick Vinales chiude la top-10 in sella all’Aprilia. In fondo alla griglia di partenza le Petronas di Valentino Rossi e del rientrante Andrea Dovizioso, eliminati in Q1.

