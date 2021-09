A Misano Bagnaia concede il bis davanti a Quartararo, 3Â° Bastianini

Sport

A Misano Bagnaia concede il bis davanti a Quartararo, 3° Bastianini A Misano Bagnaia concede il bis davanti a Quartararo, 3° Bastianini

MISANO ADRIATICO - Francesco Bagnaia concede il bis nel GP di San Marino. Dopo la prima vittoria in MotoGP ad Aragon, ‘Peccò va a segno anche a Misano resistendo agli attacchi del leader del Mondiale Fabio Quartararo. L’italiano di Ducati accorcia dunque a 48 punti il gap in classifica piloti dal ‘Diablò di Yamaha. Al terzo posto c’è un’altra Ducati, quella di un super Enea Bastianini al suo primo podio in top class, davanti a Marc Marquez (Honda). Lontano Valentino Rossi, 17° ma salutato dal boato del ‘suò pubblico. Tripletta italiana sul podio della Moto3. A Misano, Dennis Foggia (Honda) raccoglie la seconda vittoria di fila dopo Aragon e precede Niccolò Antonelli (Ktm) e Andrea Migno (Honda). Sergio Garcia si ferma al quarto posto e viene raggiunto proprio da Foggia al secondo posto della classifica piloti: entrambi sono adesso a 42 punti dal leader Pedro Acosta, in sofferenza a Misano e solamente settimo.Sfuma invece l’ultima occasione di Romano Fenati per accorciare dalla testa del Mondiale. Il pilota Husqvarna cade a 10 giri dal termine dopo una gara condotta sin dalle prime curve e in un momento in cui aveva circa tre secondi di vantaggio su Foggia.Raul Fernandez si ripete nel GP di San Marino dopo il successo ad Aragon. Doppietta del team Ajo con i due contendenti per il titolo Mondiale di Moto2: Fernandez precede l’australiano Remy Gardner e resiste agli attacchi nell’ultimo giro. Sono 34 adesso i punti di vantaggio da gestire per Gardner sullo spagnolo nelle ultime quattro gare, mentre completa il podio di Misano Aron Canet su Boscoscuro.Migliore degli azzurri Marco Bezzecchi con il quinto posto, in top 10 anche Fabio Di Giannantonio e Celestino Vietti, rispettivamente 9° e 10°.

MISANO ADRIATICO - Francesco Bagnaia concede il bis nel GP di San Marino. Dopo la prima vittoria in MotoGP ad Aragon, ‘Peccò va a segno anche a Misano resistendo agli attacchi del leader del Mondiale Fabio Quartararo. L’italiano di Ducati accorcia dunque a 48 punti il gap in classifica piloti dal ‘Diablò di Yamaha. Al terzo posto c’è un’altra Ducati, quella di un super Enea Bastianini al suo primo podio in top class, davanti a Marc Marquez (Honda). Lontano Valentino Rossi, 17° ma salutato dal boato del ‘suò pubblico. Tripletta italiana sul podio della Moto3. A Misano, Dennis Foggia (Honda) raccoglie la seconda vittoria di fila dopo Aragon e precede Niccolò Antonelli (Ktm) e Andrea Migno (Honda). Sergio Garcia si ferma al quarto posto e viene raggiunto proprio da Foggia al secondo posto della classifica piloti: entrambi sono adesso a 42 punti dal leader Pedro Acosta, in sofferenza a Misano e solamente settimo. Sfuma invece l’ultima occasione di Romano Fenati per accorciare dalla testa del Mondiale. Il pilota Husqvarna cade a 10 giri dal termine dopo una gara condotta sin dalle prime curve e in un momento in cui aveva circa tre secondi di vantaggio su Foggia.Raul Fernandez si ripete nel GP di San Marino dopo il successo ad Aragon. Doppietta del team Ajo con i due contendenti per il titolo Mondiale di Moto2: Fernandez precede l’australiano Remy Gardner e resiste agli attacchi nell’ultimo giro. Sono 34 adesso i punti di vantaggio da gestire per Gardner sullo spagnolo nelle ultime quattro gare, mentre completa il podio di Misano Aron Canet su Boscoscuro. Migliore degli azzurri Marco Bezzecchi con il quinto posto, in top 10 anche Fabio Di Giannantonio e Celestino Vietti, rispettivamente 9° e 10°.