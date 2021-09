Salute e benessere Diete

La dieta mediterranea migliora la memoria e le funzioni cognitive. Lo rivela un nuovo studio pubblicato su Clinical Nutrition. Secondo il nuovo studio, le persone di età avanzata che sono in sovrappeso o obese che seguono una dieta Medirìterranea conservano le loro prestazioni cognitive e migliorano anche le loro capacità dopo tre anni. La dieta mediterranea non solo ha effetti benefici per la salute cardiovascolare di chi la segue, ma può consentire loro di migliorare la memoria e prevenire o ritardare gli effetti del deterioramento cognitivo legato all'invecchiamento. Tuttavia, questi effetti benefici non sono goduti allo stesso modo da tutti, il che porta a mettere in discussione il tipo di interventi basati su raccomandazioni dietetiche per adattarli alle caratteristiche individuali di ogni persona. Questi i principali risultati di uno studio pubblicato su Clinical Nutrition, guidato da ricercatori del Gruppo di Ricerca in Farmacologia Integrata e Neuroscienze dei Sistemi e del Gruppo di Ricerca in Rischio Cardiovascolare e Nutrizione dell'Instituto Hospital del Mar per la Ricerca Medica (IMIM-Hospital del Mar) attraverso il Gruppo in Psicologia e Salute Mentale del Biomedico Istituto di ricerca di Bellvitge (IDIBELL) e l'ospedale universitario di Bellvitge, tutti del gruppo CIBEROBN di Fisiopatologia dell'obesità e della nutrizione. Fanno parte della ricerca anche l'Università di Valencia, l'Università Rivira i Virgili e l'Università di Navarra.Dieta Mediterranea migliora memoria e funzioni cognitive: lo studioLo studio ha seguito per tre anni un gruppo di 487 volontari, praticamente la metà uomini e metà donne e con un'età media di 65 anni. Tutti hanno partecipato allo studio PREDIMED-PLUS, uno studio multicentrico a cui partecipano 23 centri di ricerca spagnoli e che analizza l'effetto della dieta mediterranea tradizionale con restrizioni energetiche, promuovendo l'attività fisica e l'intervento comportamentale, sulla perdita di peso e la prevenzione delle malattie cardiovascolari. All'inizio dello studio, i partecipanti erano in sovrappeso o obesi e soddisfacevano almeno tre criteri della sindrome metabolica, che include ipertensione, iperglicemia, eccesso di grasso intorno alla vita, bassi livelli di colesterolo HDL e alti livelli di trigliceridi. La sindrome metabolica è molto comune, essendo presente in quasi un adulto su quattro a livello globale,Dieta Mediterranea: migliora la memoriaI ricercatori hanno analizzato, con test neuropsicologici, lo stato cognitivo dei volontari all'inizio dello studio e uno e tre anni dopo. I ricercatori hanno stabilito le loro prestazioni riguardo alla memoria e ad altre funzioni cognitive, inclusa la capacità di prendere decisioni, ragionare, prestare attenzione, pianificare o ignorare determinati impulsi. Secondo studi precedenti, entro un periodo di tre anni, le persone con sindrome metabolica che non seguono alcun tipo di intervento, avrebbero visto diminuire la loro cognizione globale di quasi 0,4 punti e la loro memoria di 0,1. Tuttavia, con le raccomandazioni dello studio, hanno registrato miglioramenti di oltre 0,6 punti nella cognizione globale e vicini a 0,9 nella memoria. Le unità utilizzate per misurare la cognizione sono state standardizzate per confrontare diversi test neuropsicologici.Per l'insieme dei pazienti, i risultati mostrano un legame diretto tra l'adesione alla dieta mediterranea e il miglioramento cognitivo. L'aderenza a una dieta mediterranea ipocalorica è stata misurata con un sondaggio di 17 articoli che esplora, tra le altre cose, il consumo di olio extra vergine di oliva e il numero di razioni di frutta e verdura consumate al giorno. I punteggi superiori a 11 punti sono considerati un'alta aderenza alla dieta mediterranea. Così, per ogni punto di miglioramento relativo all'aderenza a questo tipo di dieta, la memoria è migliorata di 0,12 punti. Secondo la ricerca, questo miglioramento può essere dovuto alla perdita di peso e all'aumento dell'attività fisica, che è anche legata a una migliore qualità della vita. In questo senso, Rafael de la Torre, uno dei principali ricercatori dello studio, afferma che questo “è importante,Nel frattempo, Fernando Fernández-Aranda, leader del progetto dell'ospedale IDIBELL e Bellvitge, afferma che "grazie a questo studio abbiamo stabilito i benefici della dieta mediterranea oltre la perdita di peso, come la memoria verbale o l'attenzione, che ne beneficiano chiaramente".Non tutti hanno gli stessi vantaggi, secondo Natàlia Soldevila-Domènech, prima firmataria dello studio. Le donne, le persone più anziane, quelle con un livello di istruzione inferiore e quelle con diabete di tipo 2 ottengono i minori benefici dal seguire la dieta mediterranea. A questo proposito, afferma che “nonostante si sia visto che le donne hanno un miglioramento cognitivo inferiore rispetto agli uomini, questi miglioramenti si sono verificati in tutti i partecipanti. Tutti traggono beneficio dal seguire la dieta mediterranea, solo alcuni più di altri”. Nel frattempo, i volontari con le prestazioni cognitive più basse all'inizio dello studio per quanto riguarda la memoria e le altre funzioni cognitive hanno la minor aderenza alla dieta mediterranea e quelli che hanno meno possibilità di ottenere una perdita di peso significativa. "Volevamo sapere quali volontari hanno perso peso e quali no, e perché alcuni lo hanno fatto e altri no, dal punto di vista della cognizione e del loro comportamento", spiega Rafael de la Torre. In particolare, coloro che all'inizio dello studio avevano la migliore memoria uditiva, maggiori capacità di pianificazione e decisione, tempi di reazione inferiori e meno impulsività, avevano tra il 20% e il 50% in più di probabilità di raggiungere l'obiettivo dello studio di perdere l'8% di loro peso nei tre anni. Secondo la ricerca,Per questi motivi, affermano gli autori, i risultati ottenuti devono consentire di identificare i gruppi con maggiori difficoltà a beneficiare di questi interventi sullo stile di vita, di personalizzare le misure e quindi facilitare loro l'adozione delle linee guida di vita salutari proposte, quindi anche aiutando a prevenire il deterioramento cognitivo. Lo studio è stato finanziato da agenzie di ricerca nazionali, tra cui l'Istituto di Sanità Carlos III e il governo della Catalogna, nonché con fondi europei (progetto Eat2BeNice).

