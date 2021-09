Conte: Mia candidatura a premier non Ã¨ all'ordine del giorno

Italia Roma

Conte: Mia candidatura a premier non è all'ordine del giorno

ROMA - ’’Non è all’ordine del giorno la mia candidatura a premier, nè la candidatura di nessun altro a premier. Abbiamo un Governo, dobbiamo lavorare responsabilmente per affrontare al meglio questa fase della vita politica economica e istituzionale del Paese. Abbiamo un premier che si chiama Mario Draghi, lo sosteniamo e diamo un contributo come M5S molto incisivo, con grande senso di responsabilità molto leale, perchè ovviamente il Governo possa adottare le migliori misure nell’interesse dei cittadini’’. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a San Nicando Garganico in provincia di Foggia, per un incontro elettorale. ’’Se ne parlerà a febbraio’’, ha detto a chi gli chiedeva un nome per il post Mattarella al Quirinale.’’Siamo ancora invece in un periodo in cui dobbiamo concentrarci sulle tante misure abbiamo le pensioni, gli ammortizzatori sociali, il fisco e la concorrenza. Abbiamo tantissime misure, tutte le forze politiche devono mantenere massima concentrazione perchè queste misure che ci attendono queste riforme sono fondamentali’’, ha aggiunto.

