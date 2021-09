Bonus studenti da 700 euro a 1300 euro: come fare domanda

Italia Inps

Un bonus per studenti fino a 1300 euro in forma di borsa di studio si potrà richiedere all'Inps. A darne notizia è proprio l’INPS che ha annunciato ufficialmente che anche quest’anno sarà possibile usufruire del bonus INPS studenti denominato Supermedia 2021. Il bonus si configurerà in forma di borse di studio che verranno erogate agli studenti delle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado. I requisiti e gli importi del bonus Supermedia sono riportati nel bando ufficiale pubblicato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Per ottenere il bonus INPS gli studenti dovranno rispondere a specifici prerequisiti. Il bando Supermedia si rivolge ai figli di dipendenti della Pubblica Amministrazione, di ex dipendenti della PA attualmente in pensione. Potranno effettuare la domanda anche i figli dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. oppure orfani di dipendenti della PA.Bonus studenti da 700 euro a 1300 euro: ecco come si calcolaL’importo delle borse di studio INPS variano tra 750 fino a 1.300 euro. Potranno effettuare la domanda tutti gli studenti che hanno riportato, al conseguimento del titolo, una votazione pari ad almeno 8/10. Nel caso in cui lo studente presenti invalidità civile pari al 100%, la votazione minima dovrà essere di almeno 6/10. La votazione minima degli studenti che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria superiore dovrà essere di almeno 80/100. Anche in questo caso caso, per gli studenti con invalidità civile pari al 100%, la votazione minima è di 60/100. Altro requisito per la domanda è quello di non aver usufruito, per l’anno scolastico per cui si richiede l’agevolazione, di altre agevolazioni statali il cui importo sia “superiore al 50% dell’importo della borsa messa a concorso”.Bonus studenti da 700 euro a 1300 eruo: come fare domandaPer poter effettuare la domanda e compilarla bisogna iscriversi alla banca dati dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale attraverso il modulo AS150. Successivamente la domanda potrà essere inoltrata tramite il sito ufficiale INPS, autenticandosi tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. L’ammissione in graduatoria verrà stabilita sia in base all’ISEE familiare sia in base della media scolastica dello studente richiedente. Sarà possibile inoltrare a domanda a partire da martedì 21 settembre 2021, gli studenti avranno tempo fino a giovedì 14 ottobre 2021. Le graduatorie per il bonus INPS studenti Supermedia verranno pubblicate entro il 26 novembre 2021 sul sito ufficiale dell’INPS.

