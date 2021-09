Tragedia in spiaggia, bagnante muore nel mare di Caucana

Cronaca Kaukana

Tragedia stamattina nel mare di Caucana dove è morto un bagnante. L'uomo colto da un malore improvviso mentre stava facendo il bagno nel mare di Caucana nel territorio di Santa Croce Camerina tra Punta Secca e Marina di Ragusa, è stato soccorso intorno alle ore 11 dal personale del Circolo Velico Kaukana. L'uomo è stato riportato subito a riva e sottoposto a manovre di rianimazione dal personale del Circolo Velico Kaucana in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Nonostante le manovre attuate anche dai sanitari del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la Protezione Civile e la Guardia Costiera. Ancora non si conosce l'identità dell'uomo ma pare si tratti di un turista di Catania che si trovava in spiaggia con la moglie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. (Foto repertorio)

