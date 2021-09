Malore in mare nel Ragusano: muore un 84enne che vive in Germania

Cronaca Santa Croce Camerina

Un uomo di 84 anni, originario della provincia di Ragusa, ma emigrato in Germania, è morto annegato questa mattina, intorno alle 11,30, nella spiaggia di Caucana, località marinara del comune di Santa Croce Camerina. I bagnanti sulla spiaggia hanno visto l'anziano in difficoltà. Il personale del Circolo Velico Kaukana lo ha raggiunto con il gommone e lo ha portato a riva. Sono intervenuti anche la Guardia Costiera ed i carabinieri Inutili i tentativi di soccorsi, tentati anche con l'ausilio di un'ambulanza. L'uomo era in ferie con la moglie e stava trascorrendo un periodo di riposo nella sua città d'origine e sulle spiagge siciliane.Si è sentito male all'improvviso.

