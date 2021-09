Comiso, ragazzi lanciano petardi e scoppia un incendio

Cronaca Comiso

Momenti di paura ieri sera in un edificio in via dei Platani a Comiso. Alcuni ragazzi hanno lanciato dei petardi "miniciccioli" in una cantina dove è scoppiato un incendio. Secondo le testimonianze di alcuni residenti, ieri sera, un gruppo di ragazzi proveniente da un altro quartiere della città poco dopo le ore 23 ha cominciato a lanciare all'interno delle cantine di una palazzina, vicino all'ospedale di Comiso, alcuni petardi "miniciccole", che hanno fatto scoppiare un incendio in una di queste dove vi erano sistemati alcuni cartoni. Le fiamme divampate in pochi minuti hanno fatto scattare l'allarme dei residenti che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.Fortunatamente il personale dei vigili del fuoco, intervenuto con il supporto di due autobotti, è riuscito ad avere ragione sulle fiamma in poco tempo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato di Comiso. In corso le indagini per identificare i ragazzi che hanno provocato l'incendio.

