Ragusa

Al fotografo ragusano Giuseppe Leone il Premio Sikelos. Il noto fotografo ragusano, Giuseppe Leone, riceverà stamane a Catania, nel corso di una cerimonia che si svolgerà alle ore 10 presso l’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti, il Premio Sikelos attribuito dall’omonima associazione ad illustri personalità siciliane del mondo della cultura. A renderlo noto è l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo che dichiara: “L’Amministrazione comunale di Ragusa ha indicato all’associazione Sikelos proprio il maestro Giuseppe Leone come candidato a cui attribuire il prestigioso riconoscimento . Un’ulteriore conferma del prezioso lavoro svolto per diversi decenni dal fotografo ragusano custodito anche in numerosi volumi pubblicati da diverse case editrici”.

