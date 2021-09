Cronaca Incidente

Incidente in moto a Giarratana, grave un 19enne Incidente in moto a Giarratana, grave un 19enne

Incidente stradale oggi intorno alle ore 12 sulla SS 194 all'ingresso di Giarratana. Un giovane motociclista di 19 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito prima contro il muretto che delimita la strada e poi è finito nei campi adiacenti, sotto un ponte. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il 19enne al Pronto Soccorso. Secondo le ultime informazioni il 19enne non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi. (Foto web)

Incidente stradale oggi intorno alle ore 12 sulla SS 194 all'ingresso di Giarratana. Un giovane motociclista di 19 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è finito prima contro il muretto che delimita la strada e poi è finito nei campi adiacenti, sotto un ponte. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato il 19enne al Pronto Soccorso. Secondo le ultime informazioni il 19enne non è in pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi. (Foto web)