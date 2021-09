Va dall'amante con la scusa del cane ma la moglie scopre tutto grazie al cane

Attualità Fano

Diceva di andare in passeggiata con il cane, ma in verità andava dalla sua amante. Ma la moglie scopre tutto… grazie al cane. Tutto è capitato a Fano, protagonista della storia extra coniugale un 50enne che è stato cacciato di casa ed è stato portato in tribunale dalla moglie per la separazione. Dopo cena l’uomo usciva con il cane e alla moglie raccontava che prendeva l’auto per portarlo vicino alla spiaggia per farlo correre. Una strana uscita che non durava mai meno di tre ore. Il problema è che il cane non ha retto il gioco del suo proprietario: quando tornava a casa non era stanco, anzi dimostrava di voler subito riuscire. Questo comportamento anomalo ha insospettito la moglie che, dopo mesi, ha deciso di seguire il marito con la propria auto. L’uomo non andava verso la spiaggia, ma andava in un paesino vicino. Lì si fermava vicino a un’abitazione e con il cane al guinzaglio entrava per poi uscirne dopo un’ora e mezza. E della corsa o passeggiata in spiaggia non c’era traccia, ne tantomeno di fargli fare i bisogni. La donna ha così chiesto la separazione con addebito al marito per il tradimento e anche il cane ne ha pagato le conseguenze perché anche il cane ha dovuto prendere cuccia e ciotola e andarsene. Una punizione probabilmente ingiusta per l’incolpevole complice.

