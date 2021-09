Scuola Modica, da lunedÃ¬ il ritiro dei buoni mensa

Attualità Modica

Modica - A partire da lunedi 20 settembre sarà possibile ritirare i biglietti per la refezione scolastica. Per ritirarli sarà necessario esibire il certificato ISEE onde poter stabilire la fascia di prezzo in cui si rientra. Si ricorda infatti che con un’ISEE fino a 35.000 euro si avrà diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket. Si pagherà un solo euro a pasto invece se l’ammontare dell’ISEE raggiunge i 50 mila euro. Oltre tale cifra l’importo da corrispondere sarà di 2,96 euro a pasto. Presso l’Ufficio Scuola a Palazzo di Cultura sarà possibile recarsi il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 9:00 alle 13:00, il martedi dalle 15:00 alle 18:00. Presso il Pala Azasi il lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15:00 alle 18:00.Presso la Delegazione Comunale di Frigintini il martedi e giovedi dalle 9:00 alle 13:00 e il giovedi dalle 15:00 alle 18:00.

