Miriam Leone e Paolo Carullo oggi sposi a Scicli: Valeria Marini tra gli invitati

E' arrivato il giorno delle nozze per Miriam Leone e Paolo Carullo a Scicli. I due pronunceranno il "sì" nella chiesa di Santa Maria La Nova. Il Comune di Scicli ha disposto alcuni divieti nelle strade limitrofe alla chiesa per evitare affollamenti in attesa dell'arrivo di tanti vip, invitati alle nozze. Da ieri a Scicli circola la notizia della presenza in città di Valeria Marini e Raoul Bova e oggi è attesto l'arrivo di tantissimi altri vip del cinema e del mondo dello spettacolo. Dopo la cerimonia in chiesa a Scicli gli sposi si sposteranno al Castello di Donnafugata dove si terrà il ricevimento nuziale. Nozze magiche dunque per la bella Miriam Leone, Miss Italia, attrice, conduttrice, che sceglie il Castello di Donnafugata come hanno già fatto altri vip. Anche Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si erano sposati nella splendida location di Ragusa.Il Comune di Ragusa nei giorni scorsi con un comunicato aveva annunciato la chiusura del Castello di Donnafugata nei giorni 17 e 18 settembre per consentire lo svolgimento dei preparativi per il banchetto di nozze.

