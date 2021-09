Le nozze Vip di Miriam Leone a Scicli VIDEO

Attualità Sciclia

Miriam Leone è convolata a nozze oggi, 18 settembre, con il compagno Paolo Carullo. Il matrimonio inizialmente doveva essere celebrato in gran segreto, ma l'attrice ha dato un primo indizio sul suo profilo Instagram, condividendo una foto che la ritrae di spalle, probabilmente già in abito da sposa, con la didascalia «Arrivo, Amore...». Ecco il video mentre Miriam va in chiesa e saluta gli sciclitani.

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa