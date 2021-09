Attualità Ispica

Ispica, l'ultimo saluto a Salvatore Santocono Ispica, l'ultimo saluto a Salvatore Santocono

Un lungo applauso ha chiuso in chiesa i funerali di Salvatore Santocono a Ispica. Santocono è morto a soli 60 anni per un male incurabile.Oggi una chiesa gremita di amici ha partecipato all'ultimo saluto dell'imprenditore ispicese, noto come il re dell'auto. In tanti, parenti, amici e conoscenti hanno voluto dare l'addio al 60enne nella chiesa della Madonna delle Grazie a Ispica. Salvatore Santocono era considerato l'autosalonista per eccellenza nella zona del sud est della Sicilia.

