La dieta facile delle banane: schema menÃ¹ dietetico

Salute e benessere Diete

La dieta facile delle banane: schema menù dietetico La dieta facile delle banane: schema menù dietetico

La dieta facile delle banane è tra le diete più conosciute e ricercate sul web. Esistono diverse varienti della dieta delle banane, eccone una molto semplice da seguire per dimagrire in autunno e perdere peso dopo le vacanze estive. La Dieta delle Banane è stata ideata in Giappone dal dottor Fujimoto. E' una dieta che può far dimagrire fino a 3 kg in 4 giorni. I vantaggi di questo regime alimentare stanno nel suo essere facile, con pochi dettami da seguire e senza alcun ‘trauma’ tipico di chi inizia a seguire un modo per smaltire peso. Ma vediamo come funziona la dieta delle banane.La prima cosa da fare è mettere in chiaro questi passi, semplici ma essenziali. A colazione questa dieta prevede una banana e un grande bicchiere di acqua, non è possibile aggiungere né latte, né yogurt, né tè, né caffè. A pranzo e cena potete mangiare quello che volete, assolutamente vietate le fritture. E’ ammesso un dolcetto al giorno ma solo come spuntino, mai prima e dopo i pasti.No alle bibite gassate, solo acqua a temperatura ambiente. La cena mai dopo le 20:00 ed è consigliabile andare a letto prima di mezzanotte per far funzionare al meglio il metabolismo. Se volete potete praticare attività fisica quotidianamente. Dieta delle banane: schema menù dietetico. Colazione: una banana con un bicchiere d’acqua. Merenda: un frutto, un biscotto o un dolcetto. Pranzo: 70 g di riso con carote o 70 g di zuppa di farro o 60 g di pasta; 150 g di tofu o 2 uova sode o 100 g di pesce, spinaci o broccoli lessi, una mela. Merenda: un frutto, un biscotto o un dolcetto. Cena: 150 g di merluzzo al vapore o 150 g di tacchino al vapore o 100 g di pollo arrosto, 100 g di insalata, 50 g di pane di segale, un frutto.La dieta facile delle Banane, lo schema menù dietetico per dimagrire 3 kg in 4 giorniPrimo giorno: colazione: un frullato preparato con un bicchiere di latte parzialmente scremato, una banana, due noci o mandorle. The o caffè non zuccherati. Spuntino: una banana. Pranzo: iniziare con una banana, poi 125 grammi di yogurt con 4 cucchiai di muesli.Merenda: uno yogurt magro. The o caffè non zuccherati. Cena: iniziare con una banana, poi 100 grammi di ricotta e una fetta di pane integrale. Secondo giorno: Colazione: una banana e un bicchiere di latte parzialmente scremato. The o caffè non zuccherati. Spuntino: una spremuta d’arancia e una banana. Pranzo: una banana, un bicchiere di latte parzialmente scremato e una spremuta di agrumi a scelta. Merenda: una banana e un’arancia. The o caffè non zuccherati. Cena: due banane per incominciare, poi verdure cotte o crude a volontà condite con succo di limone e un cucchiaino d’olio d’oliva.La dieta facile delle banane: schema menù dietetico per dimagrire 3 kg in 4 giorni. Terzo giorno: Colazione: una banana, 125 grammi di yogurt magro con due cucchiai di muesli. The o caffè non zuccherati. Spuntino: una banana, un arancia e un bicchiere di latte parzialmente scremato. Pranzo: una banana per incominciare, 100 grammi di fiocchi di latte, un’insalata mista condita con un cucchiaino d’olio extravergine e succo di limone, due fette di pane integrale. Merenda: una macedonia di frutta fresca. The o caffè non zuccherati. Cena: una banana per incominciare, 100 grammi di latte parzialmente scremato, 2 uova sode o alle coque, verdura cotta o cruda a volontà condita con succo di limone e un cucchiaino di olio d’oliva. Quarto giorno. Colazione: una banana, un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali. The o caffè non zuccherati. Metà mattina: una spremuta d’arancia e una banana. Pranzo: una banana per iniziare, un uovo sodo o alla coque, una tazza di latte parzialmente scremato e una spremuta d’arancia. Merenda: un frutto di stagione a scelta. The o caffè non zuccherati. Cena: una banana per incominciare, poi 100 grammi di tacchino ai ferri e verdura cotta o cruda a volontà. Per condimento: succo di limone e un cucchiaino d’olio d’oliva.

La dieta facile delle banane è tra le diete più conosciute e ricercate sul web. Esistono diverse varienti della dieta delle banane, eccone una molto semplice da seguire per dimagrire in autunno e perdere peso dopo le vacanze estive. La Dieta delle Banane è stata ideata in Giappone dal dottor Fujimoto. E' una dieta che può far dimagrire fino a 3 kg in 4 giorni. I vantaggi di questo regime alimentare stanno nel suo essere facile, con pochi dettami da seguire e senza alcun ‘trauma’ tipico di chi inizia a seguire un modo per smaltire peso. Ma vediamo come funziona la dieta delle banane.La prima cosa da fare è mettere in chiaro questi passi, semplici ma essenziali. A colazione questa dieta prevede una banana e un grande bicchiere di acqua, non è possibile aggiungere né latte, né yogurt, né tè, né caffè. A pranzo e cena potete mangiare quello che volete, assolutamente vietate le fritture. E’ ammesso un dolcetto al giorno ma solo come spuntino, mai prima e dopo i pasti. No alle bibite gassate, solo acqua a temperatura ambiente. La cena mai dopo le 20:00 ed è consigliabile andare a letto prima di mezzanotte per far funzionare al meglio il metabolismo. Se volete potete praticare attività fisica quotidianamente. Dieta delle banane: schema menù dietetico. Colazione: una banana con un bicchiere d’acqua. Merenda: un frutto, un biscotto o un dolcetto. Pranzo: 70 g di riso con carote o 70 g di zuppa di farro o 60 g di pasta; 150 g di tofu o 2 uova sode o 100 g di pesce, spinaci o broccoli lessi, una mela. Merenda: un frutto, un biscotto o un dolcetto. Cena: 150 g di merluzzo al vapore o 150 g di tacchino al vapore o 100 g di pollo arrosto, 100 g di insalata, 50 g di pane di segale, un frutto. La dieta facile delle Banane, lo schema menù dietetico per dimagrire 3 kg in 4 giorni

Primo giorno: colazione: un frullato preparato con un bicchiere di latte parzialmente scremato, una banana, due noci o mandorle. The o caffè non zuccherati. Spuntino: una banana. Pranzo: iniziare con una banana, poi 125 grammi di yogurt con 4 cucchiai di muesli.Merenda: uno yogurt magro. The o caffè non zuccherati. Cena: iniziare con una banana, poi 100 grammi di ricotta e una fetta di pane integrale. Secondo giorno: Colazione: una banana e un bicchiere di latte parzialmente scremato. The o caffè non zuccherati. Spuntino: una spremuta d’arancia e una banana. Pranzo: una banana, un bicchiere di latte parzialmente scremato e una spremuta di agrumi a scelta. Merenda: una banana e un’arancia. The o caffè non zuccherati. Cena: due banane per incominciare, poi verdure cotte o crude a volontà condite con succo di limone e un cucchiaino d’olio d’oliva. La dieta facile delle banane: schema menù dietetico per dimagrire 3 kg in 4 giorni. Terzo giorno: Colazione: una banana, 125 grammi di yogurt magro con due cucchiai di muesli. The o caffè non zuccherati. Spuntino: una banana, un arancia e un bicchiere di latte parzialmente scremato. Pranzo: una banana per incominciare, 100 grammi di fiocchi di latte, un’insalata mista condita con un cucchiaino d’olio extravergine e succo di limone, due fette di pane integrale. Merenda: una macedonia di frutta fresca. The o caffè non zuccherati. Cena: una banana per incominciare, 100 grammi di latte parzialmente scremato, 2 uova sode o alle coque, verdura cotta o cruda a volontà condita con succo di limone e un cucchiaino di olio d’oliva. Quarto giorno. Colazione: una banana, un bicchiere di latte parzialmente scremato con cereali. The o caffè non zuccherati. Metà mattina: una spremuta d’arancia e una banana. Pranzo: una banana per iniziare, un uovo sodo o alla coque, una tazza di latte parzialmente scremato e una spremuta d’arancia. Merenda: un frutto di stagione a scelta. The o caffè non zuccherati. Cena: una banana per incominciare, poi 100 grammi di tacchino ai ferri e verdura cotta o cruda a volontà. Per condimento: succo di limone e un cucchiaino d’olio d’oliva.