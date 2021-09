Politica Ragusa

Ragusa Pd, Vito Piruzza apre il dibattito sulle Agorà democratiche. Ma il vero obiettivo sembra la segreteria ragusana dem. Prende le mosse, Vito Piruzza, componente della Direzione Provinciale del Partito democratico di Ragusa, dall’attenzione che il segretario nazionale Enrico Letta ha riservato alle cosiddette agorà, ma sembrerebbe che il vero obiettivo sia aprire una discussione sulla segreteria ragusana del partito. In una nota affidata soltanto ad un quotidiano online locale (e per una volta contravveniamo alla nostra regola di non riferirci a quanto pubblicano altre testate o ad interventi affidati esclusivamente ad altri organi di stampa) Piruzza si lascia andare ad affermazioni che, anche se rimaste finora senza riscontro ufficiale da parte di altri ambienti dem, crediamo siano state ampiamente esaminate discusse e, non sappiamo quanto, digerite.Già l’incipit di Vito Piruzza la dice lunga, quando afferma “a Ragusa l’appuntamento arriva dopo la Festa Regionale dell’Unità, che ha costituito un momento di confronto e di visibilità del PD, sebbene non si possa celare che alcuni incontri, anche molto interessanti, hanno scontato una partecipazione ridotta di pubblico”. Lanciato il primo siluro, l’esponente della direzione provinciale prosegue ricordando che “il segretario nazionale del partito, Enrico Letta, sin dall’inizio ha riservato all’appuntamento delle Agorà una attenzione particolare, chiarendo che esse devono costituire un momento di riflessione e, in qualche modo, di rifondazione delle categorie politiche che ispirano il PD, e un nuovo modo di garantire la massima apertura e partecipazione a un partito che, da diversi anni, mostra segni di “stanchezza”.Riflessione che “non riguarderà solo i contenuti culturali e i valori ispiratori, ma dovrà focalizzarsi anche sulla partecipazione e sulla capacità di coinvolgimento di quel “mondo” che vede nei valori della solidarietà, della giustizia sociale, della lotta alle disuguaglianze discriminatorie ed escludenti, la chiave di lettura cui ispirare la “riforma” della nostra società”. E a questo punto Piruzza esce fuor di metafora e chiarisce “il segretario cittadino di Ragusa, sia in dibattiti interni che in momenti pubblici, ha messo in evidenza il rischio che le Agorà possano rappresentare, per persone che non condividono i nostri valori, l’occasione per usare il PD come trampolino di lancio per le proprie ambizioni personali. Devo convenire che il rischio teoricamente esiste ma, da un lato, questo rischio mi sembra poco attuale atteso che queste figure, normalmente, sono interessate ai partiti che hanno il vento in poppa (e in questo momento Lega e Fratelli D’Italia rappresentano per loro un approdo molto più semplice e affine alle loro idee) e, dall’altro, un partito a cui si può aderire on line deve avere (ed ha) altri strumenti per evitare questo rischio rispetto alle barriere all’ingresso”. Poi Vito Piruzza osserva “in verità, l’argomento del dibattito non è rappresentato dalle persone di destra che potrebbero utilizzare il partito.L’attenzione deve rivolgersi ai tantissimi compagni di strada di centrosinistra che, negli ultimi anni, hanno abbandonato l’impegno diretto o si sono rifugiati nel mero civismo, a causa dei molteplici motivi di delusione che il nostro partito ha fornito loro. E sono in tanti! Basti pensare che, dell’attuale gruppo dirigente del PD della nostra città, pochissimi oltre me possono vantare di essere stati fra i “soci fondatori”. Per strada si sono persi troppi “veri democratici e vere democratiche” che aspettano dal partito un segnale di apertura “reale” e non solo parole. In un periodo in cui la crescita delle destre sembra destinata a durare sarebbe da irresponsabili rinchiudersi a riccio. Se si vuole davvero rifondare il PD e tornare ad essere competitivi elettoralmente di questi tantissimi amici non possiamo fare a meno”.Dopo aver accennato al fatto che “il PD aveva l’aspirazione (velleitaria?) di “essere” il centrosinistra (partito maggioritario) ma continua ad avere il ruolo di “guida” del centrosinistra, ruolo al quale non può abdicare per inseguire risentimenti e perpetuare faide che, per il centrosinistra, sono state una jattura”, Piruzza chiarisce ancor più il proprio punto di vista “un gruppo dirigente maturo e responsabile deve analizzare con razionalità i processi che sono intervenuti nel centrosinistra; non può farsi scudo dei formalismi statutari per autoassolversi da tutte le spaccature che si sono consumate e deve rivisitare in modo critico le proprie scelte. In democrazia esiste un giudice inappellabile: il popolo elettore. Tutte le volte che nel centrosinistra si è creata una spaccatura e la maggior parte degli elettori hanno scelto – nell’ambito del centrosinistra – il candidato alternativo al PD (il riferimento sembrerebbe riservato al successo elettorale, alle ultime amministrative, di Giorgio Massari di Ragusa Prossima rispetto ai risultati di Peppe Calabrese del Pd) , il nostro partito ha abdicato al suo ruolo politico, ha sbagliato in ogni caso: non ha intercettato il sentire comune del proprio elettorato e, per un partito che vuole essere il punto di riferimento del centrosinistra, questo equivale a una sconfitta doppia. I risultati delle divisioni nel centrosinistra in provincia di Ragusa per il PD sono sotto gli occhi di tutti: una serie di brucianti sconfitte alle quali non possiamo rassegnarci.E la terapia non può certo essere perpetuare le divisioni”. Poi le conclusioni “se si vuole davvero il successo del PD e non solo il mantenimento dello status quo, bisogna cogliere l’occasione delle Agorà per una reale (e non solo enunciata) apertura del partito. Temo infatti che, per il PD, sia l’ultima occasione per tornare a motivare il popolo che dice di voler rappresentare e raccoglierne il consenso necessario e vitale per la vita democratica del nostro Paese/Territorio”. (da.di.)

