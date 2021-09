Attualità Ingv

Terremoto nel mare tra Ragusa e Siracusa

Una nuova scossa di terremoto si è verificata all’1,57 della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 settembre, nel mar Ionio meridionale, tra Ragusa e Siracusa. Il terremoto è stato localizzato dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma e ha avuto una magnitudo di 2.5. Abbastanza superficiale la sua profondità, identificata a 7 chilometri. La distanza dalla terraferma non ha causato danni a persone o cose. Nessun cittadino, infatti, avrebbe avvertito il movimento della terra. Due giorni fa era stato localizzato un altro terremoto nell’area, a ridosso della città di Siracusa, con una magnitudo di 2,6. Anche in quell’occasione non erano stati registrati danni a persone o cose.

