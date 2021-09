Ispica, Ã¨ morto Salvatore Santocono

Attualità Lutto

Ispica, è morto Salvatore Santocono Ispica, è morto Salvatore Santocono

E' morto a soli 60 anni Salvatore Santocono, conosciuto in tutta la Sicilia perchè titolare di un noto autosalone.Santocono è deceduto per un male incurabile che alla fine lo ha portato via. Il 60enne era conosciuto non solo per l'autosalone, conosciuto in tutta la Sicilia, ma anche per la sua disponibilità verso gli altri e la grande devozione per il lavoro. I funerali saranno celebrati nella chiesa della Madonna delle Grazie alle 16,30.

