Appuntamenti Modica

COuntry REstart fest Sicilia a Modica, stand di artigianato e balli western COuntry REstart fest Sicilia a Modica, stand di artigianato e balli western

MODICA - Al via oggi sino a domenica 19 settembre al Borgo Don Chisciotte la seconda edizione del COuntry REstart fest Sicilia, tappa nazionale delle gare sportive ASI CONI, essendo il ballo western, disciplina riconosciuta e unico festival dedicato al vivere country del sud Italia. L’evento sportivo autorizzato ASI Country Nazionale (ente di promozione sportiva riconosciuto CONI) è organizzato dall’asd Country Restart di Imma e Oriana Rescigno, e da Giusimaria Raciti, anche direttore artistico della manifestazione. Durante tutte le gare sarà presente Giuseppe Piromalli, maestro di ballo e dirigente nazionale ASI Danze Country. Il COuntry REstart fest Sicilia è rivolto a tutti i ballerini, famiglie, giovani e adulti e non ultimo ai loro amici a quattro zampe con iniziative entusiasmanti che restituiranno divertimento, spensieratezza e voglia di sentirsi sempre più uniti in un unico spirito che è sempre quello, il migliore: lo spirito country.<<I giorni dedicati alla disciplina sportiva riconosciuta del ballo country saranno ricchi di divertimento, di "sudore", ma anche di relax - spiega Imma Rescingo, presidente dell’ASD country Restart - e saranno presenti anche espositori delle migliori realtà isolane di artigianato e enogastronomia>>.Infatti, il COuntry REstart Fest Sicilia <<vuole promuovere ai partecipanti che provengono da tutta Italia, Svizzera e Malta, non solo il country ma anche la Sicilia, le sue bellezze e il suo saper fare squadra, per questo ho immediatamente accolto l’invito a svolgere qui nella struttura>> ha dichiarato Giuseppe Bono di Borgo Don Chisciotte, location che ospiterà l’evento. Ciò è stato confermato anche dal main sponsor Giuseppe Rizza di Antica Dolceria Rizza, azienda produttrice di cioccolato di Modica IPG dal 1935. <<E’ il secondo anno che siamo presenti al Country Restart Fest e non potevamo mancare qui a Modica, città famosa per il suo barocco e per il suo cioccolato unico IGP al mondo. Siamo sempre attenti a tutto ciò che è condivisione, cultura, sociale e uno sport come il ballo country, seppur di nicchia, racchiude tutto ciò>>.Nino Scivoletto, direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP si è dichiarato entusiasta per l’iniziativa, che porterà promozione e turismo per la città di Modica e non solo, oltre che per il suo cioccolato IGP, prodotto presente in tutti i continenti. Sarà un week end ricco di divertimento anche per gli amici a quattro zampe che avranno, grazie a CSEN cinofila, un'area dedicata. Momenti pieni di adrenalina si pregustano durante la caccia al tesoro e durante le performance delle tre band, e, momenti di gusto sono certi durante la degustazione dei migliori vini siciliani, il tutto in conformità con le normative anti covid. Ingresso libero con green pass.

MODICA - Al via oggi sino a domenica 19 settembre al Borgo Don Chisciotte la seconda edizione del COuntry REstart fest Sicilia, tappa nazionale delle gare sportive ASI CONI, essendo il ballo western, disciplina riconosciuta e unico festival dedicato al vivere country del sud Italia. L’evento sportivo autorizzato ASI Country Nazionale (ente di promozione sportiva riconosciuto CONI) è organizzato dall’asd Country Restart di Imma e Oriana Rescigno, e da Giusimaria Raciti, anche direttore artistico della manifestazione. Durante tutte le gare sarà presente Giuseppe Piromalli, maestro di ballo e dirigente nazionale ASI Danze Country. Il COuntry REstart fest Sicilia è rivolto a tutti i ballerini, famiglie, giovani e adulti e non ultimo ai loro amici a quattro zampe con iniziative entusiasmanti che restituiranno divertimento, spensieratezza e voglia di sentirsi sempre più uniti in un unico spirito che è sempre quello, il migliore: lo spirito country. <<I giorni dedicati alla disciplina sportiva riconosciuta del ballo country saranno ricchi di divertimento, di "sudore", ma anche di relax - spiega Imma Rescingo, presidente dell’ASD country Restart - e saranno presenti anche espositori delle migliori realtà isolane di artigianato e enogastronomia>>.Infatti, il COuntry REstart Fest Sicilia <<vuole promuovere ai partecipanti che provengono da tutta Italia, Svizzera e Malta, non solo il country ma anche la Sicilia, le sue bellezze e il suo saper fare squadra, per questo ho immediatamente accolto l’invito a svolgere qui nella struttura>> ha dichiarato Giuseppe Bono di Borgo Don Chisciotte, location che ospiterà l’evento. Ciò è stato confermato anche dal main sponsor Giuseppe Rizza di Antica Dolceria Rizza, azienda produttrice di cioccolato di Modica IPG dal 1935. <<E’ il secondo anno che siamo presenti al Country Restart Fest e non potevamo mancare qui a Modica, città famosa per il suo barocco e per il suo cioccolato unico IGP al mondo. Siamo sempre attenti a tutto ciò che è condivisione, cultura, sociale e uno sport come il ballo country, seppur di nicchia, racchiude tutto ciò>>. Nino Scivoletto, direttore del Consorzio del Cioccolato di Modica IGP si è dichiarato entusiasta per l’iniziativa, che porterà promozione e turismo per la città di Modica e non solo, oltre che per il suo cioccolato IGP, prodotto presente in tutti i continenti. Sarà un week end ricco di divertimento anche per gli amici a quattro zampe che avranno, grazie a CSEN cinofila, un'area dedicata. Momenti pieni di adrenalina si pregustano durante la caccia al tesoro e durante le performance delle tre band, e, momenti di gusto sono certi durante la degustazione dei migliori vini siciliani, il tutto in conformità con le normative anti covid. Ingresso libero con green pass.