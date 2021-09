Meteo in Sicilia, torna l'estate: domani allerta rossa per incendi

Sicilia Meteo

In Sicilia tornano a salire le temperature e torna l'estate. Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato un'allerta rossa per rischio incendi. Il cielo del Meridione sarà caratterizzato dal transito di innocue velature, ma localmente anche spesse. Il dipartimento della Protezione civile ha appena rilasciato il consueto avviso meteo-idrogeologico valido per venerdì 17 settembre 2021, dalle ore 00 alle ore 24 e il bollettino per allerta rossa per rischio incendi soprattutto nel versante occidentale dell’Isola, nel capoluogo. Quanto alle temperature, massime in aumento sulle coste siciliane con venti da deboli a moderati e mari da mossi a molto mossi nello stretto di Sicilia e basso ionio.

