Provincia di Ragusa, in arrivo fondi per sport e scuole. La presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5), ha informato i dirigenti scolastici. In arrivo per la provincia di Ragusa 900.000 euro attraverso il “Bando Sport e Periferie 2020” di cui è stata pubblicata la graduatoria finale sul sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio”. Nel darne notizia, la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5), spiega “in particolare nel nostro territorio sono stati ammessi al finanziamento il Comune di Santa Croce Camerina per 200.000 euro e la Asd Water Sun Comiso per 700.000 euro. Il bando nasce con l’obiettivo di realizzare e rigenerare gli impianti sportivi per l’attività agonistica localizzati nelle aree svantaggiate del Paese, puntando alla diffusione delle attrezzature sportive come mezzo per ridurre gli squilibri sociali ed economici esistenti”.Poi Lorefice aggiunge “sicuramente questi ingenti contributi serviranno ad incentivare e a valorizzare la pratica dello sport, che è uno strumento prezioso per ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità urbana e a favorire la riqualificazione del tessuto sociale. In questo anno in cui lo sport italiano ha raggiunto risultati prestigiosi nel mondo, mi auguro che sempre più giovani si avvicinino alla pratica sportiva, così da trarne beneficio per la propria salute e come stimolo alla socializzazione e alla propria crescita e maturazione”. In precedenza la stessa Lorefice aveva comunicato che diversi Comuni della provincia di Ragusa e il Libero Consorzio Comunale potranno beneficiare delle risorse (oltre 1 milione di euro) messe a disposizione del Ministero dell’istruzione con l’Avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli Enti locali per lavori di edilizia leggera e affitti di spazi per la didattica, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022”.Guardando al dettaglio del nostro territorio per l’affitto di locali e le relative spese di conduzione sono stati assegnati 60.000 euro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 33.600 euro ad Acate e 35.380 euro a Vittoria; per il noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico sono stati assegnati 60.000 euro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 73.600 euro ad Acate e 100.000 euro a Santa Croce Camerina; per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule sono stati assegnati 200.000 euro al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, 200.000 euro a Comiso, 73.200 euro ad Acate e 200.000 euro a Santa Croce Camerina. Marialucia Lorefice, infine, ha reso noto che è stato pubblicato un bando da 455 milioni di euro per la digitalizzazione delle aule scolastiche e delle segreterie e ne ha informato le scuole della provincia di Ragusa.La presidente della Commissione Affari Sociali della Camera aggiunge “le risorse sono state stanziate nell’ambito dell’iniziativa React-EU, e potranno essere utilizzate per l’acquisto di monitor digitali interattivi “touch screen” per la didattica, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità delle attività in classe e per utilizzare metodologie d’insegnamento innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali. I fondi europei potranno essere, inoltre, utilizzati per adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche, così da accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole”. (da.di.)

