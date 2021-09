Economia Modica

Il cioccolato di Modica Igp al Tedx Riesi Il cioccolato di Modica Igp al Tedx Riesi

Sabato 18 settembre il cioccolato di Modica IGP e l’azienda leader produttrice Antica Dolceria Rizza saranno tra i protagonisti della prima edizione di TEDx Riesi, quale partner, convinto sostenitore della filosofia che sta alla base di una community globale impegnata ad affermare una cultura del rinnovamento e ispirare un cambiamento positivo. “Custodi di una tradizione da oltre 85 anni – dichiara Giuseppe Rizza Ceo di Antica Dolceria Rizza, - ci siamo posti l’obiettivo di un rinnovamento permanente sia dei processi produttivi che della selezione delle materie prime , per regalare a palati sempre più esigenti un cioccolato di Modica di elevata qualità, passato dal consumo elitario a quello popolare, grazie all’illuminato sistema della GDO. In questa direzione sul nostro claim fare il cioccolato è facile, difficile è fare la differenza, siamo aperti ad un confronto, ad uno scambio di idee, che possa arricchire il nostro patrimonio di innovazione, che le giovani generazioni sono in grado di esprime.Precursori della valorizzazione del cioccolato come prodotto in grado di apportare benefici di carattere salutistico, oltre alle certificazioni di qualità e sicurezza alimentare BRC e IFS, siamo approdati alla certificazione Rainforest Alliance per un approccio moderno alla etica ambientale e climatica, quale base per coniugare produzioni e consumi responsabili. Auspichiamo che i tantissimi partecipanti a TEDx di Riesi possano vivere una stimolante avventura che ci siamo impegnati ad addolcire con la mitica barretta del cioccolato di Modica Igp, unico cioccolato europeo dotato di una certificazione comunitaria, espressione, nel settore enogastronomico dell’Isola, di una Sicilia che può farcela e che guarda con rinnovata fiducia al futuro.” “Quando è nata l’idea di portare a Riesi il format di TEDx fin dal primo momento abbiamo lavorato affinché l’evento non fosse “semplicemente” portare sul palco un insieme di speaker eccellenti in grado di diffondere idee di valore, ma soprattutto un modo per coinvolgere il territorio, mettendo in rete le eccellenze e le realtà positive esistenti per creare così un impatto al di là dell’evento stesso - aggiunge Giuseppe Toninelli, Licensee & Organizer di TEDxRiesi - Ringraziamo quindi Antica Dolceria Rizza che ha colto appieno questo spirito e contribuisce a diffonderlo attraverso la valorizzazione dell'eccellenza siciliana.”

