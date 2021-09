Economia Fisco

Fisco, primi 7 mesi enrtate tributarie e contributive in crescita Fisco, primi 7 mesi enrtate tributarie e contributive in crescita

ROMA - Nei primi sette mesi dell’anno, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una crescita di 32.389 milioni (+8,8%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie nei primi sette mesi del 2021 evidenziano una crescita pari a +24.204 milioni (+10%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+26.497 milioni, +11,5%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-551 milioni, -11,4%). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+1.747 milioni, +6,8%). Le poste correttive risultano in aumento di 3.489 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (18,4%).Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 143.964 milioni (+5.760 milioni pari a +4,2%); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 113.481 milioni (+20.737 milioni , pari a +22,4%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 112.346 milioni (+6.831 milioni, +6,5%). L’Ires è stata pari a 10.091 milioni (-4.851 milioni, -32,5%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 72.880 milioni (+15.803 milioni, pari a +27,7%). Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 5.936 milioni registrando un aumento pari a 998 milioni (+20,2%). Gli incassi contributivi dei primi sette mesi sono risultati pari a 135.374 milioni, in aumento di 8.185 milioni (+6,4%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente.Le entrate contributive dell’Inps ammontano a 125.687 milioni, in aumento di 7.135 milioni rispetto al 2020 (+6%). I premi assicurativi dell’Inail ammontano a 4.409 milioni, in diminuzione del 5,5% rispetto al corrispondente periodo del 2020.

ROMA - Nei primi sette mesi dell’anno, secondo i dati del Mef, le entrate tributarie e contributive mostrano nel complesso una crescita di 32.389 milioni (+8,8%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Le entrate tributarie nei primi sette mesi del 2021 evidenziano una crescita pari a +24.204 milioni (+10%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+26.497 milioni, +11,5%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-551 milioni, -11,4%). Il gettito relativo alle entrate degli enti territoriali mostra una variazione positiva (+1.747 milioni, +6,8%). Le poste correttive risultano in aumento di 3.489 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (18,4%). Le entrate relative alle imposte dirette risultano pari a 143.964 milioni (+5.760 milioni pari a +4,2%); quelle relative alle imposte indirette ammontano a 113.481 milioni (+20.737 milioni , pari a +22,4%). Tra le imposte dirette, il gettito Irpef si è attestato a 112.346 milioni (+6.831 milioni, +6,5%). L’Ires è stata pari a 10.091 milioni (-4.851 milioni, -32,5%). Tra le imposte indirette, le entrate Iva ammontano a 72.880 milioni (+15.803 milioni, pari a +27,7%). Le entrate di lotto, lotterie e altre attività di gioco ammontano a 5.936 milioni registrando un aumento pari a 998 milioni (+20,2%). Gli incassi contributivi dei primi sette mesi sono risultati pari a 135.374 milioni, in aumento di 8.185 milioni (+6,4%) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Le entrate contributive dell’Inps ammontano a 125.687 milioni, in aumento di 7.135 milioni rispetto al 2020 (+6%). I premi assicurativi dell’Inail ammontano a 4.409 milioni, in diminuzione del 5,5% rispetto al corrispondente periodo del 2020.