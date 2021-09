Incidente sulla Siracusa-Catania: Ã¨ morto Lorenzo Sciandra

Cronaca Incidenti

Incidente mortale lungo l’autostrada Siracusa-Catania, all’altezza dello svincolo per Priolo Gargallo. A perdere la vita è Lorenzo Sciandra, 49enne residente a Gravina di Catania, in provincia del capoluogo etneo. Il 49enne secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, si trovava alla guida di una Fiat 500 quando, improvvisamente, si sarebbe schiantato contro una delle barriere di protezione presenti ai bordi della carreggiata. Non avrebbe riportato gravi conseguenze, invece, l’altra persona di 24 anni che si trovava a bordo del mezzo in qualità di passeggero. Sul luogo dove si è consumato il tragico sinistro si sono presentati gli uomini della polizia stradale di Siracusa che hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito. Sul posto anche l’elisoccorso.Ancora da comprendere la natura dell’impatto che, in primo momento, sembrerebbe essere autonomo.

