Torna la Strafloridia: si torna a correre sul circuito cittadino

Floridia – Dopo il successo della prima edizione, nel 2019, e lo stop causato dalla pandemia da covid, nel 2020, torna la StraFloridia: manifestazione di atletica leggera di corsa su strada, inserita nel calendario nazionale Fidal (Bronze Label) e valida come sesta prova del 26esimo Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master. L’appuntamento è per domenica 19 settembre 2021, in viale Pietro Nenni a Floridia alle 9:30, per l’inizio della gara che si svolgerà su una distanza di 10 Km, lungo un circuito cittadino totalmente pianeggiante della lunghezza di 2,5 Km, da ripetere 4 volte, interamente chiuso al traffico veicolare, che si sviluppa tra viale Pietro Nenni e viale Vittorio Veneto. Il percorso è omologato dalla Fidal. “La gara si svolgerà sullo stesso percorso della prima edizione – afferma Gianluca Borgione, vicepresidente Asd Floridia Running che organizza l’evento –. Sarà una gara molto impegnativa ma anche molto attesa.Quest’anno abbiamo deciso di assegnare un premio in denaro per il primo classificato e la prima classificata che stabilirà il nuovo record cronometrico del percorso. Dal punto di vista prettamente sportivo, la gara racchiude l’essenza della corsa, perché si svolge su un percorso ampio e velocissimo. Ci aspettiamo una grande partecipazione, non solo fra gli atleti ma anche fra quanti vorranno godere, da spettatori, di una bella giornata di sport all’aperto”. “Quest’anno la Fidal ha emanato nuove linee guida per gareggiare su percorsi sicuri, anche in base alle disposizioni Covid e noi ci siamo allineati a questo nuovo regolamento – spiega Lorenzo Alaimo, socio Asd Floridia Running e responsabile della sicurezza della gara –. Come sempre garantiremo un presidio costante di forze dell’ordine, Polizia Municipale e Protezione civile, per garantire la sicurezza degli atleti durante la gara, e inoltre saranno eseguiti stretti controlli anticovid per gli atleti che potranno accedere al percorso di gara solo se dotati di green pass”.La StraFloridia 2021 ha il patrocinio del comune di Floridia e segna il ritorno dello sport di livello nazionale nella cittadina. “Lo sport a nel nostro territorio riparte da questa gara e, aggiungo, menomale – commenta il sindaco Marco Carianni –. La Pandemia ha dato un colpo molto brusco alle associazioni sportive in generale e allo sport nel suo complesso. Un focus del Coni ha fatto emergere tutte le conseguenze negative della pandemia sullo sport, motivo per cui dobbiamo tornare a promuovere l’attività sportiva, perché lo sport è inclusione, condivisione, socialità”. “Abbiamo voluto fortemente questa gara – ammette il presidente della Asd Floridia Running Antonino Scalora –, per questo, nonostante le restrizioni, stiamo mettendo in campo tutte le nostre forze affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. Il mio auspicio, quindi, è di trovare numerosi atleti alla griglia di partenza e di condividere con loro e con il pubblico un bel giorno di sport”. Speaker ufficiale della gara, come sempre per la Floridia Running, sarà Giampaolo Montineri.

