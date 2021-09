Salute e benessere Diete

Dimagrire velocemente con le zucchine: dieta settimanale Dimagrire velocemente con le zucchine: dieta settimanale

Dimagrire velocemente 4 kg con la dieta delle zucchine, vediamo come funziona ed il menù settimanale. Non tutti sanno che le zucchine sono un alimento ideale per chi desidera mettersi a dieta e perdere peso. Le zucchine sono un ortaggio leggero, dietetico e salutare e il suo consumo è consigliato da tutti i nutrizionisti del mondo. Il vantaggio di questo alimento è che apporta un bassissimo numero di calorie, sono ricche di vitamine, minerali e antiossidanti. Sono un alimento ideale per chi cerca di seguire una dieta ipocalorica proprio per questo oggi ho deciso di proporvi uno schema settimana che vi aiuterà a farvi perdere circa 3-4 kg in una settimana.Dimagrire velocemente con la dieta delle zucchine fino a 4 kg in una settimana: menù settimanale:LUNEDI: Colazione: un tè o un caffè, due biscotti, un frutto. Spuntino: un frutto fresco. Pranzo: 70 g di pasta al pomodoro, 200 g di zucchine al vapore o lesse. Merenda: un frutto fresco oppure un tè. Cena: una fettina di pollo alla griglia, 200 g di zucchine alla griglia condite con olio a crudo. MARTEDI: Colazione: un vasetto di yogurt magro, una manciata di cereali integrali. Spuntino: un frutto. Pranzo: 60 g di riso integrale condito con zucchine in padella. Merenda: un frutto fresco o una spremuta di frutta fresca. Cena: 200 g di salmone al vapore, 200 g di zucchine al vapore. MERCOLEDI: Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali. Spuntino: un frutto o una spremuta di arancia. Pranzo: zuppa di legumi. Merenda: un frutto o un centrifugato di frutta fresca. Cena: frittata di zucchine con due uova.GIOVEDI: Colazione: un tè o un caffè, due biscotti e un frutto. Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 70 g di pasta condita con zucchine in padella. Merenda: un frutto. Cena: 2 zucchine ripiene con carne di bovino adulto. VENERDI: Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti. Spuntino: un frutto. Pranzo: 60 g di riso basmati condito con zucchine lesse e olio a crudo. Merenda: un centrifugato di frutta fresca. Cena: pesce bollito e zucchine bollite. SABATO: Colazione: uno yogurt magro, una manciata di cereali integrali. Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 2 patate bollite condite con olio a crudo, 200 g di zucchine bollite. Merenda: un frutto. Cena: una fettina di tacchino alla griglia, 200 g di zucchine alla griglia. DOMENICA: Colazione: un tè o un caffè, due biscotti e un frutto. Spuntino: un frutto. Pranzo: 50 g di minestra nel brodo di pollo, 200 g di pollo bollito. Merenda: un frutto. Cena: una fettina di vitello alla griglia, zucchine alla griglia condite con olio a crudo

Dimagrire velocemente 4 kg con la dieta delle zucchine, vediamo come funziona ed il menù settimanale. Non tutti sanno che le zucchine sono un alimento ideale per chi desidera mettersi a dieta e perdere peso. Le zucchine sono un ortaggio leggero, dietetico e salutare e il suo consumo è consigliato da tutti i nutrizionisti del mondo. Il vantaggio di questo alimento è che apporta un bassissimo numero di calorie, sono ricche di vitamine, minerali e antiossidanti. Sono un alimento ideale per chi cerca di seguire una dieta ipocalorica proprio per questo oggi ho deciso di proporvi uno schema settimana che vi aiuterà a farvi perdere circa 3-4 kg in una settimana. Dimagrire velocemente con la dieta delle zucchine fino a 4 kg in una settimana: menù settimanale:

LUNEDI: Colazione: un tè o un caffè, due biscotti, un frutto. Spuntino: un frutto fresco. Pranzo: 70 g di pasta al pomodoro, 200 g di zucchine al vapore o lesse. Merenda: un frutto fresco oppure un tè. Cena: una fettina di pollo alla griglia, 200 g di zucchine alla griglia condite con olio a crudo. MARTEDI: Colazione: un vasetto di yogurt magro, una manciata di cereali integrali. Spuntino: un frutto. Pranzo: 60 g di riso integrale condito con zucchine in padella. Merenda: un frutto fresco o una spremuta di frutta fresca. Cena: 200 g di salmone al vapore, 200 g di zucchine al vapore. MERCOLEDI: Colazione: 150 ml di latte parzialmente scremato, due biscotti integrali. Spuntino: un frutto o una spremuta di arancia. Pranzo: zuppa di legumi. Merenda: un frutto o un centrifugato di frutta fresca. Cena: frittata di zucchine con due uova. GIOVEDI: Colazione: un tè o un caffè, due biscotti e un frutto. Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 70 g di pasta condita con zucchine in padella. Merenda: un frutto. Cena: 2 zucchine ripiene con carne di bovino adulto. VENERDI: Colazione: un bicchiere di latte parzialmente scremato, due biscotti. Spuntino: un frutto. Pranzo: 60 g di riso basmati condito con zucchine lesse e olio a crudo. Merenda: un centrifugato di frutta fresca. Cena: pesce bollito e zucchine bollite. SABATO: Colazione: uno yogurt magro, una manciata di cereali integrali. Spuntino: un succo di frutta senza zucchero. Pranzo: 2 patate bollite condite con olio a crudo, 200 g di zucchine bollite. Merenda: un frutto. Cena: una fettina di tacchino alla griglia, 200 g di zucchine alla griglia. DOMENICA: Colazione: un tè o un caffè, due biscotti e un frutto. Spuntino: un frutto. Pranzo: 50 g di minestra nel brodo di pollo, 200 g di pollo bollito. Merenda: un frutto. Cena: una fettina di vitello alla griglia, zucchine alla griglia condite con olio a crudo