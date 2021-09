Covid, 4.830 nuovi casi e 73 decessi in 24 ore

Italia Covid

ROMA - In aumento i casi Covid in Italia, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. I nuovi contagi sono 4.830, in crescita rispetto ai 4.021 registrati il 14 settembre, con 317.666 tamponi effettuati. Si produce così un tasso di positività in leggero incremento all’1,52%. Quasi stabili i decessi, 73 (+1), 8.606 i guariti mentre gli attualmente positivi calano di 3.853 attestandosi su un numero complessivo di 118.487.Sul fronte ospedaliero si registra un nuovo calo dei ricoverati nei reparti ordinari, 4.128 (-37), 540 sono coloro che si trovano in terapia intensiva, con 37 pazienti in meno nel saldo ingresso/uscite e 32 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 113.819 persone. La Lombardia oggi è la prima regione per nuovi contagi (628), seguita da Veneto (525) e Sicilia (471).

