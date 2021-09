Economia Roma

ROMA - Nasce C2Mac Group Spa, casting & machining solutions per applicazioni industriali. L’Azienda, partecipata in maggioranza da Fondo Italiano d’Investimenti, controlla le attività fusorie e di lavorazioni meccaniche consolidate da Fonderie di Montorso Spa con un processo di aggregazione negli ultimi anni C2Mac Group ’’Casting to Machining’’ dalle Fusioni alle Lavorazioni Meccaniche: il nome del Gruppo è stato scelto per evidenziare il percorso di crescita del Gruppo che, partito da Fonderie di Montorso Spa con lo stabilimento di Montorso Vicentino (VI) leader nelle fusioni in terra di Ghisa Grigia, ha costruito uno dei gruppi leader in Italia nel settore mediante un importante processo di acquisizioni e aggregazioni.In particolare: nel 2017 ha rilevato Fondmatic Spa con lo stabilimento di Crevalcore (BO) leader nelle fusioni in terra di Ghisa Grigia e Ghisa sferoidale dedicate al settore oleodinamico; nel 2020 ha acquisito Fonderie Scaranello Srl con due stabilimenti a Rovigo rispettivamente dedicati alle fusioni in conchiglia di anelli di tenuta e alle lavorazioni degli anelli stessi; nel 2020 ha creato Fondmatic Hydraulic Machining Srl nella Hub di Crevalcore (BO) specializzata in lavorazioni meccaniche di precisione di componentistica dedicata all’oleodinamica; a Giugno 2021 ha rilevato la fonderia Perucchini Srl con lo stabilimento di Omegna (VB) specializzata nelle fusioni in conchiglia di componenti in Ghisa e in Acciaio; Nel Luglio 2021 ha acquisito Nuova Torneria Zanotti Srl con lo stabilimento di Castel San Pietro Terme (BO) leader nelle lavorazioni di componentistica dedicata al settore oleodinamico; Sta attualmente analizzando varie opportunità di acquisizione nel mondo del machining per l’industria oleodinamica. Il Gruppo, che con il perimetro attuale occupa oltre 700 dipendenti e realizza un fatturato di circa 130 Mio di Euro, rappresenta un virtuoso esempio di come l’aggregazione di selezionate eccellenze nazionali agevoli lo sviluppo tecnologico e la crescita strutturale offrendo significative opportunità occupazionali in un settore che, grazie ai massicci investimenti in infrastrutture varati da numerosi Stati, è previsto solido nei prossimi anni e rappresenta una delle eccellenze nazionali nel mondo della meccanica.Il Gruppo C2Mac Group Spa manterrà i marchi caratteristici di ciascuna Azienda consolidata e, forte del supporto di Fondo Italiano d’Investimenti, proseguirà il percorso di aggregazione di realtà di eccellenza specializzate nei processi fusori e nelle lavorazioni meccaniche di precisione di componenti per il settore oleodinamico sia in Italia sia all’estero con l’obiettivo di rafforzare la leadership a livello internazionale. https://www.italpress.com/wp-content/uploads/2021/09/Logo_con-payoff_macchina-da-scrivere_veloce.mp4

