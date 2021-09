Terra, mostra plurisensoriale di pittura e scultura ad Acate

Cultura Acate

ACATE 15/09/2021 - Sarà inaugurata venerdì, 17 settembre prossimo al Castello dei Principi di Biscari ad Acate, la Mostra Plurisensoriale dal titolo TERRA del maestro Giovanni Pace di Comiso, noto pittore del puntinismo. “La mostra nasce dalla constatazione che pur trovandoci in un posto meraviglioso quale è la nostra Terra, l’Uomo continui ancora a non rispettarla, non facendo altro che distruggerla -dichiara Giovanni Pace, direttore artistico per la provincia di Ragusa del Centro Studi OmniArtEventi di Catania, di cui è presidente Salvo Luzzio-. Cumuli di rifiuti rovinano i nostri paesaggi che però sanno regalarci scorci di assoluta bellezza, la stessa che rivive nelle opere degli artisti presenti alla mostra”.Nelle sale dell’antico maniero saranno esposte una quarantina di opere non solo di Pace ma anche dei pittori Andrea Calabrò, Vincenzo Mezzasalma e Maria Teresa Scarso, dello scultore Marcello Migliorisi nonché di Maria Mezzasalma, che ha saputo distinguersi per la sua originalissima arte definita “scatti da cani”.Madrina della serata sarà l’attrice Ambra Denaro, giovanissima artista di origine vittoriese ma residente ad Acate che vanta numerose partecipazioni a spettacoli teatrali e non solo.La mostra, che segue quelle che si sono svolte con grande successo di pubblico sia a Ragusa che a Comiso, si inserisce nel programma del “Settembre a Biscari” a cura dell’amministrazione comunale. Saranno presenti al taglio inaugurale, previsto per le ore 19.30, il primo cittadino Giovanni Di Natale e il vicesindaco Andrea Migliore. Si potrà visitare la mostra sino al 26 settembre, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00. Ingresso gratuito con esibizione del GreenPass.

