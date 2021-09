Cronaca Ispica

Incendio in un garage ad Ispica Incendio in un garage ad Ispica

Galllery

Un grosso incendio è divampato stamattina in un garege in via delle Province a Ispica. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con autobotte. Le fiamme sono divampate stamattina intorno alle ore 9. Le squadre dei vigili del fuoco hanno porntamente cercato di avere ragione sulle fiamma considerato che nel garage vi erano oltre a materiale di vario genere anche alcune bombole di gas. Nell’incendio, nel quale non state coinvolte persone, sono andate distrutte masserizie varie custodite all’interno del locale e il distacco di intonaci dal soffitto del garage e del vano scale. Sul posto Vigili Urbani e Personale Ufficio Tecnico del comune di Ispica per gli adempimenti di loro competenza.

Un grosso incendio è divampato stamattina in un garege in via delle Province a Ispica. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con autobotte. Le fiamme sono divampate stamattina intorno alle ore 9. Le squadre dei vigili del fuoco hanno porntamente cercato di avere ragione sulle fiamma considerato che nel garage vi erano oltre a materiale di vario genere anche alcune bombole di gas. Nell’incendio, nel quale non state coinvolte persone, sono andate distrutte masserizie varie custodite all’interno del locale e il distacco di intonaci dal soffitto del garage e del vano scale. Sul posto Vigili Urbani e Personale Ufficio Tecnico del comune di Ispica per gli adempimenti di loro competenza.