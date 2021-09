Attualità Vittoria

Primo giorno di scuola a Vittoria: gli auguri della Commissione

Al via l’anno scolastico 2021/22 a Vittoria. Gli auguri della Commissione. Primo giorno di scuola domani per migliaia di studenti vittoriese degli istituti di istruzione superiore di 1° e 2° grado. Anche quest’anno gli ingressi negli edifici scolastici e la stessa vita didattica sarà regolata dalle norme di prevenzione sul Covid-19 per studenti, docenti, personale scolastico e per le famiglie. La Commissione straordinaria ha formulato gli auguri di un buon inizio d'anno. “L’auspicio che vogliamo rivolgere a tutti gli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici e al personale della scuola è che quest’anno possa essere l’anno di un ritorno alla normalità, alla didattica in presenza, all’interazione tra docenti e discenti, alla fruizione regolare delle strutture e delle attrezzature scolastiche. E che si possa sconfiggere quanto prima questa maledetta pandemia.L’anno concluso di consegna l’esperienza di una didattica a distanza che ha garantito il regolare svolgimento delle lezioni, ma dall’altro, ha avuto effetti non secondari sul rendimento degli alunni, sull’attuazione dei programmi scolastici, sull’adempimento di percorsi didattici voluti dal ministero della Pubblica Istruzione. Ci auguriamo che l’apertura, nell’ambito delle regole imposte dal governo, possa avvenire senza intoppi. Dall’altro lato, rinnoviamo l’appello a tutti alla vaccinazione per consentire di potere rendere la scuola un luogo sicuro dove potere svolgere un percorso fondamentale ed importante della vita umana e professionale di ognuno”, hanno evidenziato Filippo Dispenza Giovanna Termini e Gaetano D’Erba

