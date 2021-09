Attualità Gossip

Miriam Leone, matrimonio a Scicli e ricevimento di nozze a Ragusa Miriam Leone, matrimonio a Scicli e ricevimento di nozze a Ragusa

La splendida attrrice siciliana, Miriam leone si sposerà con paolo Carullo sabato 18 settembre nel santurario di Santa maria La nova a Scicli. La coppia dopo il sì celebrerà il ricevimento delle nozza al Castello di Donnafugata di Ragusa. Il Comune di ragusa ha già predisposto la chiusura al pubblico dell'antico maniero per venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre. Ecco la comunicazione diffusa dal Comune di Ragusa: Il Castello di Donnafugata con il suo parco ospiterà, sabato 18 settembre, il ricevimento nuziale della nota attrice Miriam Leone che in tale giornata si unirà in matrimonio con l’imprenditore Paolo Carullo.L’antico maniero resterà chiuso al pubblico venerdì 17 e sabato 18 settembre L’Amministrazione comunale che ha concesso per l’occasione l’utilizzo del prezioso bene monumentale, rende noto di avere disposto la chiusura al pubblico del Castello e del parco di Donnafugata per le giornate di venerdì 17 e sabato 18 settembre.Intanto a Scicli il Comune ha già predisposto una nuova viabilità nel centro storico per garantire sicurezza in occasione del matrimonio dell'attrice Miriam Leone che polarizzerà l’attenzione dei media nazionali. Ecco la viabilità a Scicli:La cava di Santa Maria La Nova sarà blindata a partire dal giorno prima della cerimonia. Ci saranno ovviamente delle eccezioni per residenti, veicoli autorizzati, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Ecco nel dettaglio come sarà regolamentata la circolazione stradale venerdì e sabato prossimi.Divieto di transito dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di venerdì 17 in:Via Santa Maria La Nova (da via Sempione a via Selinunte);Via Nazionale (da piazza Italia a via San Domenico);Piazza Busacca (da via Nazionale a via Carmine);Sabato 18 divieto di transito dalle ore 13 alle ore 19 in:Corso Mazzini (da via Gesù a via Nazionale);Via Duca d’Aosta (da Corso Mazzini a via Anita Garibaldi);Via Carcere (da via Nazionale a piazza Diaz);Piazza Diaz (da via Carcere a via S.M. La Nova).I preavvisi di chiusura e deviazioni saranno posizionati in:Corso Garibaldi all’intersezione con la via Roma;Piazza Italia all’intersezione con la via Duca d’Aosta;Largo Gramsci all’intersezione con corso Mazzini;Corso Mazzini all’intersezione con via Gesù;Via Bixio all’intersezione con via Minniti;Via Colombo all’intersezione con corso Mazzini e via Valverde;Corso Umberto I all’intersezione via Valverde.

La splendida attrrice siciliana, Miriam leone si sposerà con paolo Carullo sabato 18 settembre nel santurario di Santa maria La nova a Scicli. La coppia dopo il sì celebrerà il ricevimento delle nozza al Castello di Donnafugata di Ragusa. Il Comune di ragusa ha già predisposto la chiusura al pubblico dell'antico maniero per venerdì 17 settembre e sabato 18 settembre. Ecco la comunicazione diffusa dal Comune di Ragusa:

Il Castello di Donnafugata con il suo parco ospiterà, sabato 18 settembre, il ricevimento nuziale della nota attrice Miriam Leone che in tale giornata si unirà in matrimonio con l’imprenditore Paolo Carullo.L’antico maniero resterà chiuso al pubblico venerdì 17 e sabato 18 settembre L’Amministrazione comunale che ha concesso per l’occasione l’utilizzo del prezioso bene monumentale, rende noto di avere disposto la chiusura al pubblico del Castello e del parco di Donnafugata per le giornate di venerdì 17 e sabato 18 settembre. Intanto a Scicli il Comune ha già predisposto una nuova viabilità nel centro storico per garantire sicurezza in occasione del matrimonio dell'attrice Miriam Leone che polarizzerà l’attenzione dei media nazionali. Ecco la viabilità a Scicli:

La cava di Santa Maria La Nova sarà blindata a partire dal giorno prima della cerimonia. Ci saranno ovviamente delle eccezioni per residenti, veicoli autorizzati, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Ecco nel dettaglio come sarà regolamentata la circolazione stradale venerdì e sabato prossimi.

Divieto di transito dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di venerdì 17 in:

Via Santa Maria La Nova (da via Sempione a via Selinunte);

Via Nazionale (da piazza Italia a via San Domenico);

Piazza Busacca (da via Nazionale a via Carmine);

Sabato 18 divieto di transito dalle ore 13 alle ore 19 in:

Corso Mazzini (da via Gesù a via Nazionale);

Via Duca d’Aosta (da Corso Mazzini a via Anita Garibaldi);

Via Carcere (da via Nazionale a piazza Diaz);

Piazza Diaz (da via Carcere a via S.M. La Nova). I preavvisi di chiusura e deviazioni saranno posizionati in:

Corso Garibaldi all’intersezione con la via Roma;

Piazza Italia all’intersezione con la via Duca d’Aosta;

Largo Gramsci all’intersezione con corso Mazzini;

Corso Mazzini all’intersezione con via Gesù;

Via Bixio all’intersezione con via Minniti;

Via Colombo all’intersezione con corso Mazzini e via Valverde;

Corso Umberto I all’intersezione via Valverde.