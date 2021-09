Carabinieri Ragusa: presentati i comandanti Francesco Zangla e Achille Curcio

Attualità Carabinieri

Presentati stamattina in conferenza stampa nella sala conferenze del Comando provinciale Carabinieri di Ragusa i due nuovi ufficiali indediatisi da poco al Comando della Compagnia dei carabinieri di Modica. A presentare alla stampa i due capitani è stato il comandante dei carabinieri di Ragusa , ilColonnello Gabriele Gainelli. I due nuovi ufficiali in servizio a Modica sono il capitano Francesco Zangla, comandante della Compagnia carabinieri di Modica ed il capitano Achille Curcio, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile. "Sono onorato - ha detto il capitano Zangla - di esser stato assegnato alla Compagnia di Modica, dove ho già ricevuto un'accoglienza straordinaria. Sin da subito cercherò di dare il mio massimo contributo per garantire la sicurezza in tutto il territorio della Compagnia di Modica".Il capitano Francesco Zangla, 39enne originario della Provincia di Messina, arriva a Modica dopo varie esperienze lavorative a Palermo, Enna ed in ultimo a Soveria Mannelli, Comune della Calabria. L’Ufficiale si è insediato nell’agosto del 2010 al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile dipendente della Compagnia Carabinieri di Enna e a settembre del 2016 al Comando della Compagnia carabinieri di Soveria Mannelli in provincia di Catanzaro. Il capitano Achille Curcio, 27enne di origine calabrese arriva da Gorizia e sarà al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Modica. "Sono contento - ha detto il capitano Curcio - di cominciare questa nuova esperienza lavorativa a Modica. E' la mia prima esperienza nella linea territoriale e cercherò di lavorare al meglio per tutto il territorio di competenza".

